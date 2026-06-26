快訊

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

最強對流籠罩南台灣！台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人閃電打雷密度

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。美聯社
那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。美聯社

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

道瓊工業指數上漲71.72點，漲幅0.1%，收51,920.62點；標普500指數下跌0.73點，跌幅0.01%，收7,357.49點；那斯達克指數下跌118.03點，跌幅0.5%，收在25,358.60點。

費城半導體指數大漲3.6%，邁向史上最強單季表現，台積電ADR下跌1.3%。

美光大漲15.7%，上季營收增至四倍，本季展望也遠超市場預期，管理層說晶片短缺可能延續至2027年後，並公布與客戶簽訂的16項長期供應協議。

高通（Qualcomm）大漲3.8%、快閃記憶體廠商SanDisk飆漲22%；威騰電子（Western Digital）和希捷（Seagate）也大幅走高。

分析師指出，5月個人消費支出（PCE）物價年增率升至4.1%，三年來首度突破4%關口，能源成本走高和AI基礎建設熱潮是兩大推力。不過，核心PCE月增率為0.3%，符合預期，避免了最壞情形。

美銀（Bank of America）目前預測Fed今年將升息三次。BMO Family Office投資長施萊夫（Carol Schleif）說：「市場意識到，一家公司獲利和營收異常強勁，意味著最終會有其他公司為此付出代價。」

Vital Knowledge創辦人克里薩福利（Adam Crisafulli）說：「儘管科技股分化，但一系列利好經濟數據帶動標普500等權重指數強勁上漲，市場整體依然相當樂觀。」

美國第1季GDP終值年化成長率上修至2.1%，高於初值1.6%；首次申請失業救濟人數也低於預期。

有報導說一艘貨船在荷莫茲海峽遭伊朗攻擊，引發海峽能否順利重開的疑慮，西德州原油反彈2.2%至每桶71.92美元。

黃金上漲1%至每英兩4,030.50美元，10年期公債殖利率下滑至4.391%。

蘋果因記憶體和儲存晶片成本飆漲，宣布調漲Mac和iPad售價，股價重挫6.1%，創2025年4月以來最大單日跌幅，也拖累輝達（Nvidia）跌逾3.5%、微軟（Microsoft）跌逾2%、Alphabet跌逾0.5%。

Bio-Techne飆漲11.8%，德國默克集團（Merck KGaA）宣布以每股73美元、總企業價值約113億美元現金收購。拜耳（Bayer）大漲逾17%，美國最高法院就農達（Roundup）除草劑致癌訴訟作出有利裁決，可能為駁回數千宗訴訟鋪路。

摩根大通（JPMorgan Chase）摩根大通宣布500億美元庫藏股計畫，摩根士丹利（Morgan Stanley）也宣布200億美元買回自家股票計畫，KBW銀行指數上漲約1%，此前Fed公布年度壓力測試結果，銀行業資本在嚴重衰退情境下總計僅下降1.6%，為七年來最小降幅。

比特幣下跌約2.5%，Strategy（前身為MicroStrategy）大跌9.3%。

蘋果 美光 美股

延伸閱讀

美光高通盤後報捷 那斯達克可望擺脫連三黑頹勢

美股早盤／美國核心通膨寫近3年新高 指數漲跌互見、美光勁揚10%

美光亮眼財報不敵蘋果產品漲價 美股收盤走勢分歧

美光財報減緩AI投資過熱市場疑慮 亞股多收高

相關新聞

蘋果漲價拖累信心 美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

AI帶來的不是全面繁榮 台韓貧富分化加劇

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：AI榮景席捲台韓 僅少數人暴富多數人原地踏步 頭條二：川普要求國會撥款880億美元 伊朗戰變成政治戰場 頭條三：魯比歐出訪海灣國家 安撫盟友對伊朗協議疑慮

美伊戰爭 參院擬封殺867億美元追加預算

美國總統川普廿四日向國會尋求近八七六億美元的追加預算，其中大部分用於支應美伊戰爭開銷。紐約時報報導，這項追加預算案難以在參議院過關，因為民主黨參議員反對，認為這類預算應透過年度預算審議程序進行。

對伊軍事行動遭限制 川普與自家參議員對嗆

在佛州聯邦參議員史考特邀請下，美國總統川普廿四日前往國會山莊與共和黨參議員共進午餐並舉行閉門會議。美聯社報導，川普在會中針對參院通過決議限制他對伊朗開戰權力表達不滿，與路易斯安納州聯邦參議員卡西迪當場爭吵。消息人士說，川普一度稱呼卡西迪是「瘋子」。

「情況不樂觀」美派搜救隊 多國伸援委內瑞拉

委內瑞拉廿四日遭兩起強震侵襲，美國第一時間提供援助，與委國關係不睦的鄰國厄瓜多也立即提供物資，中國、印度和歐洲國家都表明伸援。

委國經濟困境將雪上加霜

委內瑞拉廿四日在一分鐘內接連發生規模七點二與七點五強震，這場逾百年來侵襲委國的最強地震，恐讓該國經濟雪上加霜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。