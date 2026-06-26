蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

道瓊工業指數上漲71.72點，漲幅0.1%，收51,920.62點；標普500指數下跌0.73點，跌幅0.01%，收7,357.49點；那斯達克指數下跌118.03點，跌幅0.5%，收在25,358.60點。

費城半導體指數大漲3.6%，邁向史上最強單季表現，台積電ADR下跌1.3%。

美光大漲15.7%，上季營收增至四倍，本季展望也遠超市場預期，管理層說晶片短缺可能延續至2027年後，並公布與客戶簽訂的16項長期供應協議。

高通（Qualcomm）大漲3.8%、快閃記憶體廠商SanDisk飆漲22%；威騰電子（Western Digital）和希捷（Seagate）也大幅走高。

分析師指出，5月個人消費支出（PCE）物價年增率升至4.1%，三年來首度突破4%關口，能源成本走高和AI基礎建設熱潮是兩大推力。不過，核心PCE月增率為0.3%，符合預期，避免了最壞情形。

美銀（Bank of America）目前預測Fed今年將升息三次。BMO Family Office投資長施萊夫（Carol Schleif）說：「市場意識到，一家公司獲利和營收異常強勁，意味著最終會有其他公司為此付出代價。」

Vital Knowledge創辦人克里薩福利（Adam Crisafulli）說：「儘管科技股分化，但一系列利好經濟數據帶動標普500等權重指數強勁上漲，市場整體依然相當樂觀。」

美國第1季GDP終值年化成長率上修至2.1%，高於初值1.6%；首次申請失業救濟人數也低於預期。

有報導說一艘貨船在荷莫茲海峽遭伊朗攻擊，引發海峽能否順利重開的疑慮，西德州原油反彈2.2%至每桶71.92美元。

黃金上漲1%至每英兩4,030.50美元，10年期公債殖利率下滑至4.391%。

蘋果因記憶體和儲存晶片成本飆漲，宣布調漲Mac和iPad售價，股價重挫6.1%，創2025年4月以來最大單日跌幅，也拖累輝達（Nvidia）跌逾3.5%、微軟（Microsoft）跌逾2%、Alphabet跌逾0.5%。

Bio-Techne飆漲11.8%，德國默克集團（Merck KGaA）宣布以每股73美元、總企業價值約113億美元現金收購。拜耳（Bayer）大漲逾17%，美國最高法院就農達（Roundup）除草劑致癌訴訟作出有利裁決，可能為駁回數千宗訴訟鋪路。

摩根大通（JPMorgan Chase）摩根大通宣布500億美元庫藏股計畫，摩根士丹利（Morgan Stanley）也宣布200億美元買回自家股票計畫，KBW銀行指數上漲約1%，此前Fed公布年度壓力測試結果，銀行業資本在嚴重衰退情境下總計僅下降1.6%，為七年來最小降幅。

比特幣下跌約2.5%，Strategy（前身為MicroStrategy）大跌9.3%。