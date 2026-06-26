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美光亮眼財報不敵蘋果產品漲價 美股收盤走勢分歧
美股今天走勢分歧，儘管美光科技（Micron Technology）財報亮眼，投資人仍拋售主要科技股。道瓊則在非人工智慧（AI）概念股推升下，創盤中新高。
美國財經媒體CNBC報導，蘋果公司（Apple Inc.）宣布調漲MacBook和iPad價格，股價下跌6%，拖累那指創下連4黑。
道瓊工業指數上漲71.72點或0.14%，收報51920.62點。
標普500指數小跌0.73點或0.01%，收在7357.49點。
那斯達克指數下跌118.02點或0.46%，收25358.61點。
費城半導體指數勁揚482.68點或3.59%，收13940.87點。
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