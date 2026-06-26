美光亮眼財報不敵蘋果產品漲價 美股收盤走勢分歧

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

2026-06-26 06:50