快訊

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

最強對流籠罩南台灣！台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人閃電打雷密度

聽新聞
0:00 / 0:00

美光亮眼財報不敵蘋果產品漲價 美股收盤走勢分歧

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

美股今天走勢分歧，儘管美光科技（Micron Technology）財報亮眼，投資人仍拋售主要科技股。道瓊則在非人工智慧（AI）概念股推升下，創盤中新高。

美國財經媒體CNBC報導，蘋果公司（Apple Inc.）宣布調漲MacBook和iPad價格，股價下跌6%，拖累那指創下連4黑。

道瓊工業指數上漲71.72點或0.14%，收報51920.62點。

標普500指數小跌0.73點或0.01%，收在7357.49點。

那斯達克指數下跌118.02點或0.46%，收25358.61點。

費城半導體指數勁揚482.68點或3.59%，收13940.87點。

美股 道瓊 道瓊工業指數

延伸閱讀

美光高通盤後報捷 那斯達克可望擺脫連三黑頹勢

科技股下跌拖累 美股多收黑

台積電ADR反彈1% 今開盤料隨美光高通展望激勵上漲

AI樂觀情緒重燃 歐股收高

相關新聞

台積電ADR跌1.3% 較台北交易溢價縮為15.9%

台積電ADR周四下跌1.3%，吐回前一日漲勢，收在434.99美元，較台北交易溢價15.9%。

蘋果漲價拖累信心 美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。