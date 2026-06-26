美國5月PCE年增4.1% 創3年新高

在汽油價格飆高下，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標5月攀至3年新高。隨著期中選舉逼近，生活成本上升可能為總統川普（Donald Trump）及共和黨帶來壓力。

美聯社報導，美國商務部今天表示，5月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期增長4.1%，是自2023年4月以來最大年增幅。按月來看，5月PCE月增率0.4%，與4月相同，但低於3月的0.7%。

這波增長主因是汽油變得更貴，以及半導體和其他電腦設備在人工智慧（AI）建設的高需求之下漲價。

物價上漲讓聯準會主導抗通膨的官員今年持續維持基準利率不變。官員今年1月曾預計會降息兩次，一些經濟學家則預測，聯準會今年反而可能升息。

顧問公司Piedmont Crescent Capital首席經濟學家維特納（Mark Vitner）表示，聯準會下次的動作，不論何時發生，可能會是升息而非降息。但他補充道，聯準會可能要明年才會升息。