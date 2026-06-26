Fed恐升息…美元指數走強 金價跌破4千美元

美國聯準會鷹派勢力抬頭強化市場的升息預期、帶動美元指數走高，國際金價昨跌破每盎司四千美元大關，最低來到三九六三美元。大型金控高層認為，除了聯準會年底恐升息及美元指數強勁，很多新興國家央行的買盤力道恐因美元走強導致匯率貶值而折損，即使金價回到四千美元之上，短期內恐難再看到五千美元價位。

國際金價一月底站上每盎司逾五千五百美元的高點，當時也引發民眾搶買黃金的熱潮。銀樓業者觀察，近期店內投資型買盤幾乎消失，與前波高點相比，買氣大約減少三至四成。過去不少民眾趁金價上漲或回檔時進場買金條、金豆，如今人潮明顯回落，市場氣氛已和年初大不相同。

銀樓業者說，年初民眾因避險、保值或擔心金價續漲而買黃金，但隨著近期台股熱度升高，部分短線投資資金轉向股市，黃金投資買氣自然降溫。先前買進黃金的民眾，目前並沒有明顯拿出來回售，因多數人仍認為黃金具備保值功能，不急著因短期價格波動而出場。換句話說，這波變化不是從「搶買黃金」變成「急賣黃金」，而是投資買盤退場、保值需求留下。

台銀的最新評估則認為，市場開始對反覆的中東局勢、川普言論及油價的下跌反應鈍化，影響金價的焦點在於聯準會年底對利率「不降反升」機率隨著鷹派抬頭而升高。全球黃金ＥＴＦ持有數量續降，也是另一個利空因素，台銀認為金價應仍會支撐在四千美元之上，若四千美元未守住，下一個關卡是三千九百美元。

法人指出，隨著油價回落至戰前水準、通膨預期與實質利率重新上修，加上美元指數走強，持有無息資產的機會成本上升，因此壓抑黃金吸引力。

一家大型金控高層表示，部分新興市場央行尋求儲備多元化的支撐買盤，但美元指數走強，導致新興市場國家匯率貶值，使得黃金購買更貴，也會折損買盤的力道。