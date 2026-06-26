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金價失守4,000美元大關

經濟日報／ 記者朱漢崙／台北報導

聯準會鷹派勢力抬頭升高市場的升息預期、帶動美元指數走強之下，國際金價跌破4,000美元大關，雖然周四下午金價一度回到4,000美元之上，但截至周四晚間7點，國際金價仍跌回每盎司3,980美元。對此大型金控高層認為，除了聯準會年底恐會升息及美元指數強勁，很多新興國家央行的買盤力道，恐因為美元走強帶動其匯率貶值而折損，因此金價即使回到4,000美元之上，恐短期內難再看到5,000美元價位。

台銀最新評估則認為，市場開始對反覆的中東局勢、川普言論及油價的下跌反應鈍化，反而影響金價最重要的焦點在於聯準會年底對利率「不降反升」機率隨著鷹派抬頭而升高升息。台銀即舉例，美元指數在周三走揚至13個月以來最高位，且預期聯準會9月升息機率超過50%，相關訊息持續發酵，沉重賣壓籠罩金市。台銀也提醒，全球黃金ETF持有數量續降，也是其中一個利空因素必須注意；不過台銀仍認為，金價應仍會支撐在4,000美元之上，倘若4,000美元未守住，下一個關卡就是3,900美元。

法人指出，隨著油價回落至戰前水準、通膨預期與實質利率重新上修，加上美元指數走強，持有無息資產的機會成本上升，因此壓抑黃金吸引力。法人也分析，聯準會趨鷹派，至少年底看不到降息，身為「無息資產」的黃金，就更沒有吸引力，金價短期難以扭轉壓力，與美債殖利率與美元指數也更呈現明顯反向關係。

一家大型金控高層也指出，部分新興市場央行尋求儲備多元化的支撐的買盤，但在聯準會被視為更偏鷹派、利率高檔維持時間可能延長的情境下，美元指數走強的同時也會使新興市場國家匯率貶值，使黃金購買更貴，也會折損買盤的力道。

德意志銀行日前也出具最新報告，大幅下調金價預測至多22%，主因投資人對聯準會鷹派立場保持警惕，且黃金ETF投資需求枯竭，導致第3、4季度目標價分別降至4,300及4,800美元。

金價 美元指數 聯準會

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