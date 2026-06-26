心理關卡守不住 比特幣可能再跌

比特幣昨（25）日一度跌破6萬美元關卡，隨後跌幅收斂，目前在6萬美元附近震盪，引發市場關注是否已進入新一輪熊市階段。對此，幣修學分共同創辦人周律辰表示，從比特幣歷史「四年循環」來看，目前市場仍需持續觀察是否完成築底，若未能在6萬美元以上支撐，再次下跌機率高，恐跌至5.7萬美元。

周律辰指出，比特幣過去三輪牛熊循環皆與減半機制高度相關，因此四年循環至今仍是市場最具參考價值的分析模型之一。雖然近期比特幣價格已較高點明顯回落，但是否已進入最終底部區間，仍須觀察後續價格與市場資金變化。

除市場供需因素外，周律辰認為，總體經濟環境仍是影響比特幣走勢的重要關鍵。他指出，美國通膨雖較疫情期間高峰回落，但與聯準會2%的目標仍有一段距離，加上近期能源價格及地緣政治因素干擾，需持續關注通膨升溫的風險。

周律辰引用美林投資時鐘理論分析，目前美國經濟較接近「通貨再膨脹」階段，若未來通膨反覆升溫，聯準會不排除維持緊縮立場甚至再度升息，屆時包括科技股、加密貨幣等高風險資產都可能面臨進一步修正壓力。

不過，周律辰也強調，比特幣作為總量固定、具備減半機制的通縮設計資產，長期供給持續下降的特性並未改變。隨2024年減半後，市場供給增速持續放緩，仍是支撐長期價值的重要因素。

周律辰表示，現階段投資人除關注比特幣價格變化外，也應同步觀察美國通膨、聯準會貨幣政策以及全球資金流向等總體經濟指標，作為判斷重要依據。