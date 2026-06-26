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比特幣再度跌破6萬美元 探近二年新低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣跌勢持續擴大，25日一度跌破6萬美元心理關卡。 路透
比特幣跌勢持續擴大，25日一度跌破6萬美元心理關卡。 路透

比特幣跌勢持續擴大，25日一度跌破6萬美元心理關卡，最低觸及59,023.98美元，寫2024年10月10日以來新低，也是今年第三度失守6萬美元。除了科技股漲勢降溫、資金轉向AI概念股與熱門IPO外，市場對聯準會（Fed）可能升息的預期升溫，也進一步打擊比特幣等「貶值交易」資產。

比特幣熊市已持續約八個月，目前仍面臨總體經濟與產業因素的雙重夾擊。

比特幣走勢
比特幣走勢

在總體經濟層面，伊朗戰爭帶來的通膨壓力，使聯準會持續聚焦打擊通膨，為比特幣帶來不利環境；另一方面，資金持續流向AI概念股、半導體股、熱門IPO及預測市場，也削弱加密資產的吸引力。此外，投資人對比特幣獨特價值主張的信心減弱，進一步壓抑市場情緒。

分析人士指出，比特幣、黃金與白銀近年同步受惠於市場對財政擴張、通膨升溫及貨幣貶值的擔憂，但隨著市場愈來愈預期Fed可能採取更強硬的抗通膨立場，帶動美元走強，這類資產近期均承受賣壓。

政策面同樣存在變數。被視為加密貨幣產業潛在重大利多的《CLARITY法案》，必須在國會暑休前約五周內通過關鍵立法程序，否則恐延後至秋季審議，為市場增添不確定性。

不過，儘管市場情緒偏弱，本輪熊市跌勢仍明顯小於過去幾輪加密寒冬。比特幣財庫公司OranjeBTC策略與研究主管卡拉漢指出，隨著機構投資人參與度提高，比特幣市場規模更大、流動性更佳，不再像過去由散戶主導，因此無論上漲或下跌，波動幅度都較以往收斂。

比特幣 通膨 聯準會

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