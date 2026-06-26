日本財政改革 翻修預算程序

日本政府專家小組透露，首相高市早苗將宣布橫跨多年的新財政框架，旨在翻修預算程序的同時提振日本成長潛能。

根據該小組25日呈交財務大臣片山皋月的文件，新機制可望在明年度啟動，將用於支應政府推動的諸多措施，包括在加強經濟安全、危機整備度與策略成長領域所做的投資。

有別於往年的傳統年度預算方案，依循新框架的公共支出將以數年為期預先規劃，並進行控管。這項方案的財源取得與年度預算相同，亦即稅收、削減其他項目支出和發行政府公債。

這份文件寫道：「政府將評估可持續的財政支出規模，同時穩定降低債務相對於GDP（國內生產毛額）的比值，並以全年為基準考慮發行債券。」

此提案可望納入日本政府預定下月公布的年度經濟與財政政策白皮書。

高市早苗一再表示，應減少依賴追加預算，儘可能在原始預算案中把支出編列好。她也主張多多採用跨年的預算規劃與長期籌資計畫，提供更大透明性，讓企業作投資決策時有所依循。

片山皋月曾形容，日本政府的財政改革宏圖，是第二次世界大戰以來規模最大的改革。