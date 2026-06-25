美國大眾為何恨AI？克魯曼：不僅因害怕失業、科技業「屎化」而已

前Google執行長施密特上個月在大學畢業典禮發表演說時，宣揚人工智慧（AI）時代來臨，竟引起台下畢業生噓聲四起。但這並非特例，近來類似事件層出不窮，凸顯出美國大眾此刻的確厭惡AI。

皮尤（Pew）最近的調查發現，美國成年人以大幅差距（40%比16%），認定AI對社會有害；另以較小的差距，認為AI對自己不利。

面臨創新浪潮興起時，社會大眾不總是興奮不已嗎？為何民調數據卻呈現這種負面觀感？皮尤的報告說：「新科技通常會面臨某種程度的好奇與懷疑。隨著更多美國民眾將AI融入日常生活，他們對AI的衝擊、速度和政府能否妥善加以規範，會有普遍的顧慮。」

然而，皮尤過去的調查顯示，美國大多數民眾對資訊科技（IT）進步表示歡迎。1999年（當時網際網路仍新奇）調查就顯示，受訪者對電腦和科技的看法極為正向，61%的受訪者「喜歡」，僅6%「不喜歡」。網際網路使用者更以懸殊差距（79%比1%）擁抱資訊科技。

又如社群媒體，2015年還算相對新鮮玩意，當時皮尤調查發現，71%的美國民眾認為，科技公司對美國的發展「有某種正面影響」，僅17%表達負面觀點。

由此可見，一般而言，美國民眾過去傾向樂觀看待新興科技。那麼，現在對AI的敵意從何而來？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼舉出下列五點，說明美國社會為什麼對AI反感：

一、AI公司預言就業末日將至

去年，Anthropic執行長阿莫代接受Axios專訪時宣告：AI將消滅半數的白領初階工作，並在一到五年之內，把美國整體失業率最高推上20%。

最近，阿莫代和OpenAI執行長奧特曼試圖淡化對「就業末日」的預測。但當初又何必危言聳聽？答案一言以蔽之，就是為了「錢」。克魯曼指出，AI公司誇下海口宣稱握有能迅速、徹底改造經濟的技術，一來為了讓華爾街印象深刻以利取得融資，二來要嚇唬企業加速採用AI，免得被拋諸在後。直到最近，這些AI公司才察覺，原先宣稱將造成破壞的創新技術，竟招致社會大眾反彈，形成嚴重問題。

AI公司把就業末日威脅當行銷策略，不但引起一般民眾反感，就連大企業也表示受夠了。微軟公司執行長納德拉最近接受華爾街日報訪問時就說：「你不能說，所有白領工作沒了，這甚至可當作一種武器來用，而且蓋資料中心需要動用所有的電力。」

二、民眾覺得自己被迫使用AI

許多人確實自願用大型語言模型（LLM），圖個人方便，或作為商業生產力工具。但不是自顧的AI使用者占比也很可觀。華爾街日報2月有篇報導，標題就是：「科技公司不僅鼓勵員工使用AI，還強制執行。」報導說，從新創公司到Meta、Google這些科技巨人，美國企業正把AI使用量納入員工績效考評，試圖追蹤生產力改善程度。

企業為何這麼做？克魯曼認為，企業或許以為AI會提高生產力，但也是回應金融市場施壓--捧高迅速採用AI公司的股價，但不過問是否已展現成果。美國消費者甚至被強迫餵食AI，不論他們願不願意。例如，Google就強行以AI取代原本的搜尋引擎，卻未提供讓用戶選擇退出（opt out）的選項，用戶必須採取晦澀的變通之道，或轉往第三方網站，才能取得傳統搜尋結果。

三、資料中心體現AI的代價高昂

科技巨頭紛紛布建資料中心，占用了偌大的土地，例如提議在猶他州興建的一座，占地竟是曼哈頓的兩倍！這些資料中心也消費巨量的電力和水。即使有些資料中心附帶發電設施，卻也會在當地造成嚴重汙染。難怪在全美各地蓋資料中心普遍引起強烈反對。路透益普索調查顯示，57%的美國人--以及三分之二的民主黨支持者和五成的共和黨支持者--反對資料中心蓋在住家附近。僅14%表示支持。

四、科技公司早已失去民眾信任

早在AI時代來臨前，科技公司已失去社會大眾的信任。皮尤多年來訪調民眾對科技公司的觀感，詢問科技公司對「當前情況發展」的影響是好是壞。2015年的調查顯示，民眾對科技公司看法一面倒呈現好感；但2022年，也就是ChatGPT橫空出世那年，昔日的好感已蒸發殆盡。美國人為何對科技公司觀感丕變？克魯曼認為，一大因素是民眾意識到社群媒體造成的心理和社會危害，同時也反映科技產品日益「屎化」（enshittification）。

五、民眾認定AI與科技寡頭有關

民眾普遍察覺，財富和權力愈來愈集中在金字塔頂層，而這種趨勢正扭曲美國的政治並危害社會。YouGov民調顯示，「讓美國再度偉大」（MAGA）運動的死忠分子除外，美國民眾大多支持政府推行政策，改善財富不平等問題。而美國民眾普遍認為，AI這種技術將加劇財富集中在頂層的現象，讓富者更富有。同時，AI公司親口說，這種技術將對勞工造成極大的負面影響。

總之，這些因素彼此強化，導致美國社會大眾對AI持負面看法。科技變遷常令人懷疑，但這回不一樣。AI引起強烈反彈是特殊情況，而且這些反彈已產生重大的政治後果。儘管AI產業砸重心助選，企圖力捧對他們友善的政治人物並擊退批評者，但這些企圖多半失敗。事實上，接受AI公司政治獻金，或與科技業扯上關係的候選人，如今看來對選情有害無益。

這種轉變何嘗不是一種自食惡果的報應？AI產業基於融資策略運用，刻意讓AI看來具有威脅性，認為市場會獎賞顯得走在科技尖端的公司，不料這麼做卻讓自己變得備受厭惡。殊不知，即使在金錢買得到權力的時代，民意仍然重要。