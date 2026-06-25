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美股早盤／美國核心通膨寫近3年新高 指數漲跌互見、美光勁揚10%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股25日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股25日早盤四大指數漲跌互見。路透

美光財測極其亮眼，提振投資人對AI交易的信心，但美國核心消費通膨寫接近三年高，美股25日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.4%，標普500指數下跌0.2%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數漲0.3%。

台積電ADR跌0.9%，輝達跌2%。

美光勁揚10%，該公司24日盤後公布的財測遠優於預期，並說客戶投入220億美元來鎖定記憶體供給，激勵股價跳升。其他記憶體股跟漲，SanDisk、Western Digital、Seagate至少走升3%。

高通攀高2%，該公司預測2029會計年度之前，資料中心AI零件的年度銷售將達150億美元以上。美光和高通本季分別急漲200%、50%。費半也有望在本季創下歷來最大單季漲幅。

美國5月個人消費支出（PCE）月增0.4%，低於經濟學家估計的0.5%；年增幅為4.1%，符合預期。Fed最重視的核心PCE平減指數年增3.4%，雖然符合預期，但寫近三年新高。

Annex資產管理公司的傑布森說：「通膨和消費者焦慮的最糟時期可能已經過去，只要汽油價格下滑，通膨預期有望隨之走低。」

美國第1季國內生產毛額（GDP）修正後終值為成長2.1%，高於先前公布的1.6%。

通膨 美光 美股 那斯達克 高通 美國

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