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台塑化搶到戰後卡達首批原油出口 卡達更拚LNG復原

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
卡達能源公司（QatarEnergy）位於拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）廠。 路透
卡達能源公司（QatarEnergy）位於拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）廠。 路透

美伊和平談判有進展之後，卡達快速重啟原油銷售，根據彭博新聞報導，台灣的台塑石化本周搶下卡達石油供應，成為首批重新開始採購卡達原油的亞洲業者之一。

知情人士說，台塑化買到由能源交易商Mercuria Energy Group出售的卡達Al-Shaheen原油，預定在8月至9月間到貨。

卡達上周已將部分Al-Shaheen原油，以及Marine與Land等級原油，出售給一家印度煉油公司。

這些交易是伊朗戰爭以來，首見卡達對亞洲煉油廠售出原油。至於天然氣，卡達先前已相當積極地恢復液化天然氣（LNG）生產與出口。

隨著荷莫茲海峽重新開放，中東地區的原油運輸與銷售逐漸恢復正常。國際油價現已大幅回落。做為全球原油價格指標的布蘭特原油，已幾乎回吐伊朗戰爭期間的所有漲幅。

市場活動回溫，也看到阿拉伯聯合大公國、伊拉克與科威特的原油出口反彈。

卡達LNG運輸船目前已能夠經由荷莫茲海峽自由進出波斯灣。消息人士表示，一旦航道全面恢復正常運作，卡達計劃迅速提高LNG產量，拚兩個月內恢復大部分出口能力。卡達是全球最大的液化天然氣出口國之一，全球能源市場高度關注其出口恢復情況。

國營的卡達能源公司（QatarEnergy）亦開始恢復汽油出口，近期釋出下月出口汽油的貨運招標。市場人士說，這顯示卡達整體煉油與能源加工業務都在逐步恢復正常運作。

卡達 台塑化 伊朗戰爭 油價 荷莫茲海峽 伊朗

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