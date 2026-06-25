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美國5月通膨創3年新高 Q1經濟成長率上修至2.1%

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
在汽油價格觸頂之下，美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標在5月升至3年新高，顯示隨著期中選舉逼近，成本上升可能會為總統川普帶來政治難題。圖為一名女子在美國弗吉尼亞州阿靈頓一家超市選購食品。新華社
在汽油價格觸頂之下，美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標在5月升至3年新高，顯示隨著期中選舉逼近，成本上升可能會為總統川普帶來政治難題。圖為一名女子在美國弗吉尼亞州阿靈頓一家超市選購食品。新華社

在汽油價格觸頂之下，美國聯準會Fed）偏好的通膨指標在5月升至3年新高，顯示隨著期中選舉逼近，成本上升可能會為總統川普帶來政治難題。

美聯社報導，美國商務部今天表示，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲4.1%，創下自2023年4月以來最大年增幅。若以月增幅來看，上個月通膨率為0.4%，與4月持平，並低於3月的0.7%。

這波漲勢主要受到汽油價格上漲帶動，以及人工智慧（AI）建設需求強勁而水漲船高的半導體與其他電腦設備。

物價持續走高使得聯準會內部負責抗通膨的官員維持今年基準利率不變，這與今年1月的態度截然相反，當時官員預計將會降息兩次。部分經濟學家則預測，聯準會今年甚至可能轉為升息。

聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上週強調，聯準會決心將通膨拉回2%的目標，但並未透露央行可能採取的具體措施。不過，部分經濟學家現在預期，聯準會今年可能會升息。這些預期也已推動本週股價走低。

法新社報導，美國商務部表示，已將2026年第一季經濟成長率由原先估計的1.6%上修至2.1%。

商務部在第3次經濟成長估算中指出，這個全球最大經濟體的國內生產毛額（GDP）在今年頭3個月折合年率增長2.1%。

通膨 美國聯準會 聯準會 Fed 美國商務部

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