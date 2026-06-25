SpaceX或與廣達、鴻海直接合作？陸投銀調降戴爾評等

電腦大廠戴爾（Dell）今年來受惠於AI需求，股價暴衝，但廣發證券分析師蒲得宇（Jeff Pu）25日下調戴爾評等，指出SpaceX等評估要與台廠廣達、鴻海、和碩直接合作，戴爾面臨風險。

蒲得宇25日在X平台發文，將戴爾評等從「買進」降至「持有」。理由有四，一是SpaceX和CoreWeave評估，直接與廣達、鴻海、和碩做生意，使戴爾的ODM（原廠委託設計製造）業務出現直接風險。二是美超微預計可取得更多輝達NVL72，供應給SpaceX項目。 三是戴爾估值已高，本益比為2028會計年度每股盈餘的20倍，上行空間有限。四是個人電腦（PC）趨緩，出貨量料出現季減。

戴爾近來表現亮眼，今年迄今股價急漲245%。

24/7 Wall St.報導，該公司股價催化劑是AI伺服器需求，光是上季的AI訂單就達244億美元。戴爾上季營收年增88%至438.4億美元，其中AI優化伺服器營收，更年增757%至161.3億美元，促使戴爾調升全年營收展望