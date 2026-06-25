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果粉荷包要失血了 蘋果調高全球Mac、iPad售價…但iPhone沒漲
由於記憶體等零組件嚴重短缺導致價格飆漲，蘋果調高全球Mac、iPad等系列產品的售價，從100美元到300美元不等，不過iPhone暫未漲價。
蘋果25日表示，零組件漲幅史無前例，包括MacBook Pro、Air及 iPad Air/Pro等多款產品隨之漲價，且短期內缺料問題恐怕還無法解決。
CNBC列出部分產品調整後的售價
MacBook Neo入門款，從599美元漲到699美元
MacBook Air 512GB從1,099美元漲到1,299美元
MacBook Pro 1T從1,699美元漲到1,999美元
iPad Air 128GB從599美元漲到749美元
iPad Pro Wifi 256GB 從999美元漲到1,199美元
上周執行長庫克已預告，由於記憶體等零組件價格飆漲，該公司也將調高產品售價。
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