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獲成員國最終批准！歐美關稅協議趕在川普期限7月4日前生效

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）1年前與美國達成的關稅協議今天獲得成員國最終批准，趕在美國總統川普所訂7月4日期限前生效，歐洲商品大多將被課15%關稅，美國工業產品則享有零關稅。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩。歐新社
歐洲聯盟（EU）1年前與美國達成的關稅協議今天獲得成員國最終批准，趕在美國總統川普所訂7月4日期限前生效，歐洲商品大多將被課15%關稅，美國工業產品則享有零關稅。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩。歐新社

歐洲聯盟（EU）1年前與美國達成的關稅協議今天獲得成員國最終批准，趕在美國總統川普所訂7月4日期限前生效，歐洲商品大多將被課15%關稅，美國工業產品則享有零關稅。

法新社報導，這份協議是去年7月由川普（Donald Trump）與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）達成，歐盟成員國先前已實質上同意協議內容。

歐盟為讓協議生效而提出的2份法規，分別是免除美國工業產品關稅及為特定海鮮與農產品提供優惠准入，在本月稍早獲得歐洲議會（The European Parliament）通過後，為協議上路清除最後立法障礙，使得歐盟各國得以簽署。

不過，歐洲議會也增設一系列保障措施，包括賦予歐盟執委會權力，在美方未履行承諾或採取行動中斷貿易與投資之下，得以暫停協議；還設下最晚在2029年底須續約的條件，否則屆時協議將失效。

歐盟在聲明中表示，如今協議獲得最終批准，「確認了歐盟對於維持穩定、可預期及互利跨大西洋貿易關係的承諾，同時也保有必要防護措施來維護歐洲的經濟利益」。

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