快訊

為清理排水溝…高雄7旬婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂

聽新聞
0:00 / 0:00

美光財報減緩AI投資過熱市場疑慮 亞股多收高

中央社／ 香港25日綜合外電報導
美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）昨天美股盤後公布亮眼財報，減緩人工智慧（AI）投資過熱的市場疑慮，亞洲科技股走揚，亞股主要指數今天多收紅。路透通訊社
美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）昨天美股盤後公布亮眼財報，減緩人工智慧（AI）投資過熱的市場疑慮，亞洲科技股走揚，亞股主要指數今天多收紅。路透通訊社

美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）昨天美股盤後公布亮眼財報，減緩人工智慧（AI）投資過熱的市場疑慮，亞洲科技股走揚，亞股主要指數今天多收紅。

法新社報導，隨著外界樂觀看待美國與伊朗和平談判進展和更多船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），布倫特原油期貨價格再次回落至美伊戰爭前水準，區域股市應聲大漲。

美國高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）大廠美光科公布第3季營收414.6億美元，高於先前預估的358.4億美元，超過去年同期的4倍，調整後每股盈餘為25.11美元。

美光第4季營收估介於490億至510億美元，高於分析師預期的435億美元。美光公布財報後，盤後交易漲幅約15%，這也使市場信心大受提振。

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）昨天表示計劃赴美發行美國存託憑證（ADR），以募資45.45兆韓元（約290億美元），訂7月10日在那斯達克（Nasdaq）交易所掛牌上市。SK海力士今天終場飆漲13%、三星電子也上揚逾5%，韓國基準指數KOSPI收盤勁揚逾5%。

亞股今天漲多跌少，東京、上海、台北、威靈頓及紐西蘭股市均收紅；香港、雪梨股市收黑。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）認為：「市場普遍質疑AI預期是否過度膨脹之際，美光直接給出答案：需求不減反增，供給反而跟不上。記憶體已從AI題材中的配角變成要角之一。」

市場目光正轉向預計今天稍後出爐的美國個人消費支出物價指數（PCE），這是美國央行聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，可能牽動聯準會未來政策走向。

美光 投資 荷莫茲海峽

延伸閱讀

AI需求強勁…美光財報營收展望超預期 盤後大漲逾15%

美光財報釋五利多 再點火AI行情！美國AI類股市值狂增4,000億美元

美光財報炸裂！記憶體供給吃緊 單季獲利暴增15倍 財測再超市場預期

美光高通盤後報捷 那斯達克可望擺脫連三黑頹勢

相關新聞

伊朗可能納入美元體系

美國財長貝森特暗示，美國與伊朗正在進行的談判內容，包括讓這個長期與美國對立的國家加入美元體系，並以美元為其石油銷售開立發票。

分潤喊了快一年「沒看到成果」 白宮尚未從這兩大晶片商收到一毛錢

美國總統川普先前喊著要對美國兩大晶片商出口到中國大陸的晶片所得抽成，但至今快一年了，白宮還沒分到一毛錢。

伊朗戰爭引爆亞洲塑膠包裝荒 食品漲價壓力升高

伊朗戰爭導致食品包裝用塑膠嚴重短缺，帶動包裝成本上漲，亞洲消費者未來幾個月的食品支出恐怕也會增加。

Fed主席華許「身披鷹王皮、內藏川普魂」？金融市場問號滿天飛…鷹派風暴來了？

美國聯準會新任主席華許初登場，就對市場投下震撼彈！相較就業市場，他將貨幣政策的首要目標轉向控制通膨，隨之而來的是升息預期扶搖直上，聯準會立場瞬間由鴿轉鷹。

IBM發表0.7奈米晶片製程技術 估五年內可量產

IBM周四（25日）宣布，已成功開發出全球首個可製造小於1奈米晶片的技術，電晶體架構達到0.7奈米製程節點。在全球科技業現在競相打造能夠應付日益龐大人工智慧（AI）運算需求的晶片，IBM發表的這項成果備受市場關注。

獲成員國最終批准！歐美關稅協議趕在川普期限7月4日前生效

歐洲聯盟（EU）1年前與美國達成的關稅協議今天獲得成員國最終批准，趕在美國總統川普所訂7月4日期限前生效，歐洲商品大多將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。