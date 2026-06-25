美光財報減緩AI投資過熱市場疑慮 亞股多收高

美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）昨天美股盤後公布亮眼財報，減緩人工智慧（AI）投資過熱的市場疑慮，亞洲科技股走揚，亞股主要指數今天多收紅。

法新社報導，隨著外界樂觀看待美國與伊朗和平談判進展和更多船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），布倫特原油期貨價格再次回落至美伊戰爭前水準，區域股市應聲大漲。

美國高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）大廠美光科公布第3季營收414.6億美元，高於先前預估的358.4億美元，超過去年同期的4倍，調整後每股盈餘為25.11美元。

美光第4季營收估介於490億至510億美元，高於分析師預期的435億美元。美光公布財報後，盤後交易漲幅約15%，這也使市場信心大受提振。

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）昨天表示計劃赴美發行美國存託憑證（ADR），以募資45.45兆韓元（約290億美元），訂7月10日在那斯達克（Nasdaq）交易所掛牌上市。SK海力士今天終場飆漲13%、三星電子也上揚逾5%，韓國基準指數KOSPI收盤勁揚逾5%。

亞股今天漲多跌少，東京、上海、台北、威靈頓及紐西蘭股市均收紅；香港、雪梨股市收黑。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）認為：「市場普遍質疑AI預期是否過度膨脹之際，美光直接給出答案：需求不減反增，供給反而跟不上。記憶體已從AI題材中的配角變成要角之一。」

市場目光正轉向預計今天稍後出爐的美國個人消費支出物價指數（PCE），這是美國央行聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，可能牽動聯準會未來政策走向。