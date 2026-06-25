美光財報釋五利多 再點火AI行情！美國AI類股市值狂增4,000億美元

記憶體晶片大廠美光（Micron）上季財報與本季財測均優於華爾街預期，毛利率稱霸美國科技股、甚至比輝達（NVIDIA）還高，更揭露已敲定16項晶片供應的長期協議，預期晶片供不應求將持續到2027年之後，激勵股價在盤前狂漲16%。

美光財報共透露五大利多，包括財報與財測亮眼、毛利率年增一倍多、簽署16項設定最低價格的長期供應協議，預料記憶體晶片將供不應求更久，甚至還看不到供應跟上需求的時間點，再加上高通對人工智慧（AI）資料中心事業的亮眼預測，顯示AI熱潮未降溫，點火新一波晶片股行情。

日本與南韓股市25日收盤大漲，帶動輝達股價在美股盤前也大漲1.5%，台積電ADR跳漲2.6%，邁威爾科技漲近4%，威騰、希捷都大漲逾8%，美國AI晶片類股市值激增逾4,000美元。

美光在止於5月28日的年度第3季（上季）淨利年比飆增近14倍至282.4億美元，經調整後每股純益25.11美元，營收年比暴增345.8%到415億美元，都遠優於於分析師預估。

美光所有事業上季營收均大幅成長，核心資料中心業務營收暴增至115億美元，是去年同期的七倍以上；資料中心固態硬碟（SSD）營收也突破50億美元。行動與客戶營收年增逾250%至115.2億美元；車用與嵌入式應用記憶體營收較去年同期增逾300%，達到46.3億美元。

更引人注目的是，上季毛利率年增一倍多到創紀錄的84.9%，稱霸美國科技業，分別高於輝達的75%、Meta的接近82%

美光預期，本季營收約500億美元，每股純益31美元，毛利率還將進一步升至86%，資本支出將約為100億美元，全都高於市場預估。

美光表示，「由於AI驅動各產業的全面需求，加上結構性的供應約束，我們預期緊俏市況將持續到2027年之後」，比先前預期的到明年底更久。

美光執行長梅羅塔表示，「記憶體與儲存（晶片）的供應短缺將花一段時間才能改善」，「即便我們預期產業供應將在2028年逐步好轉，但我們目前仍看不到記憶體供應能夠趕上日增需求的時間點」。

美光也揭露，已和16家戰略客戶簽署為期三至五年的長期供應協議，總承諾額達220億美元，包括要求客戶支付數十億美元預付款（保證金）、涵蓋具約束力的採購數量承諾，以及最低價格，且範圍涵蓋資料中心營運商、消費者及汽車製造商，迄今的待履行供貨義務累計約達1,000億美元。