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晶片股暴漲暴跌…美光財報帶來的是定心丸 還是逢高脫售良機？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。路透
美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。路透

全球半導體股23日大跌，眼看這個大泡沫就要爆裂，但美國記憶晶片大廠美光（Micron）24日發布優於預期的財報，及時化解危機，盤後股價大漲，更帶動南韓記憶體股25日強彈。所以，半導體股警報解除了嗎？

美光上季不僅淨利遠超出華爾街預期，還調高本季營收預測，在這雙重驚喜激勵下，美光盤後股價一度飆升16%，市值衝上1.3兆美元。

投資人認為，美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。

彭博資訊報導，SK海力士股價25日強彈13%，一掃周二因消息傳出將聚焦低利潤DRAM觸動股價大跳水的陰霾。海力士周三公布赴美發行290億美元美國存託憑證（ADR）的計畫，公司內部人士大規模釋股，以往會被投資人視為警訊，通常也會壓抑股價。但美光帶來的利多消息，似乎給海力士帶來一股強力順風。

不過，分析師提醒投資人，半導體股前景未必是一片瑰麗。

「頭部」跡象層出不窮  投資人宜降低曝險

「熊市陷阱報告」創辦人麥唐諾指出，半導體股行情像近日波動這麼劇烈，個股在短短數小時內市值暴增或狂瀉逾千億美元，情況十分罕見。他說，一般而言，這種情況只發生在市場接近重大「頭部」或「底部」之時。

BCA Research建議客戶，結束今年讓投資人資金至少翻倍的交易：做多新興市場半導體股，同時放空付錢向他們買晶片的公司——積極布建資料中心的美國「七大巨頭」科技公司——因為這種交易將難以為繼。BCA在報告中指出，目前南韓Kospi指數的一個月隱含波動率，已超越前幾波行情的峰頂，但往年這種情況卻是發生在「熊市落入低谷，而不是創新高」之時。BCA的解讀是，這可能是股價被投機熱潮拱上巔峰的明顯訊號。

其他理由也值得投資人關注。麥唐諾指出，6月底、第2季末和7月4日美國國慶連假，這種組合傾向加劇市場波動，甚至導致夏季行情暴跌。再加上首次公開發行股票（IPO）正從股市大舉吸金，市場難以消化，暗示公司內部人士認為市場「頭部」來了。

這未必表示資金將完全撤離美國股市。麥唐諾指出，2000年達康泡沫爆裂科技股崩跌時，美國工業股和價值型股票是漲的；這一回，持股包括卡特彼勒（Caterpillar）和奇異（GE）的先鋒工業股指數ETF，過去12個月的表現也小幅超越「七大巨頭」科技股。

分析師表示，在半導體股行情波動劇烈時，採取行動降低對晶片股曝險，十分合理，尤其美光又適時提供逢高出售的大好機會。

美光 SK海力士 半導體 南韓 個股

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