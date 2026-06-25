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「國會女股神」裴洛西持股曝光！重押2檔股票 這筆交易引人注目

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。法新社
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。法新社

根據最新的國會財務揭露申報文件，曾任美國眾議院議長、目前仍為議員的裴洛西，以丈夫名義，在5月29日敲進最高500萬美元的英特爾買權，以及最多100萬美元的優步（Uber）買權，並於6月23日進行申報。

這兩筆買權的履約價均為50美元，將於2027年3月19日到期。這兩筆交易都屬於深度價內（市價遠高於履約價）選擇權，英特爾股價接近132美元，優步接近70美元，都遠高於50美元的履約價。

藉由使用買權而非直接買進股票，裴洛西可掌握兩家公司各2萬股的部位，同時把虧損上限限制在已支付的權利金。

英特爾這筆交易格外引人注目，暗示裴洛西長期看好這家公司。該公司多年來一直試圖重建製造業務，並奪回流失給台積電與超微等競爭對手的市場地盤。

叫車巨擘優步則已成為獲利的科技平台，並持續擴張外送與行動服務生態系。

國會議員買賣股票，仍是華府最具爭議的議題之一。多年來，道德監督團體與投資人對此嚴詞抨擊，試圖禁止國會議員持有與交易個股，卻經常在國會卡關，原因並不難理解。

多項學術研究發現，國會議員過去的投資表現超越大盤，因而引發外界擔憂：國會議員是否早在相關資訊傳到公眾之前，就已藉由監督職責事先取得資訊，並從中受惠。

在這場爭議中，沒有哪位政治人物比前眾議院議長裴洛西更受矚目，許多投資人密切追蹤其家族投資組合，因為報酬率不只超越標普500指數，有時甚至也超越「股神」巴菲特的紀錄。

裴洛西 國會 Uber 英特爾

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