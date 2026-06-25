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傳伊拉克若未獲調升產油配額 考慮退出OPEC
伊拉克石油部高級官員今天告訴路透社，如果石油輸出國組織（OPEC）不能大幅提高伊拉克的產油配額，伊拉克將被迫考慮所有可能選項，其中包括退出該組織。
路透社獨家披露，另有消息人士說，伊拉克官員曾考慮退出石油輸出國組織，但目前規劃仍是留在組織內，並爭取更高的配額。
在阿拉伯聯合大公國今年退出石油輸出國組織後，若伊拉克也選擇退出，將進一步打擊該組織。伊拉克是石油輸出國組織5個創始會員國之一，該組織是在伊拉克首都巴格達成立。
這名伊拉克官員指出，伊拉克因中東戰爭而陷入嚴峻的財政危機，大幅提高其產油配額勢在必行，相關訴求必須獲得嚴肅看待。
石油輸出國組織對於路透社相關詢問，暫未回應。
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）由石油輸出國組織，以及包括俄羅斯在內的盟友產油國共同組成。
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