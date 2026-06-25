分潤喊了快一年「沒看到成果」 白宮尚未從這兩大晶片商收到一毛錢

美國總統川普先前喊著要對美國兩大晶片商出口到中國大陸的晶片所得抽成，但至今快一年了，白宮還沒分到一毛錢。

美國新聞網站POLITICO指出，川普第二任期開始，為推動美國本土的半導體、人工智慧（AI）等關鍵產業的發展，對民間企業採取了前所未有的干預措施，且宣稱可為納稅人創造收益。然而，至今還沒看到成果。

川普政府目前已與至少19家公司談妥了政府持股或是分潤的協議。可是這些安排至今尚未實現任何收益。分潤的部分，政府還沒制定自民營企業營利抽成的相關法規；入股的部分，則是需要出售股票才能拿到錢。

分潤最明顯的例子，就是川普政府去年夏天提出、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）這兩大晶片商也已同意的，對兩家公司獲准出口銷往中國大陸的較低階晶片，就銷售額的15%上繳政府。POLITICO說，根據這兩家公司提交給股東的報告，2025年8月至12月期間，政府理論上可獲得約6,300萬美元收益。

但輝達和AMD都在最新股東報告書中指出，美國政府至今尚未頒布分潤機制法制化所需的法規，再加上抽成的合法性仍受到質疑。結果是到現在將近一年，政府實際沒有自分潤協議獲得任何收入。

一位接近川普政府的貿易律師表示，川普政府未積極針對分潤建立制度，是因為發現改採課徵關稅方法，也能從這兩家晶片商分得出售給中國半導體的收入。今年2月川普政府決定，對輝達與AMD在台灣生產、運回美國測試後再出售給陸企的降規高階半導體，課徵25%關稅。

關稅這一招，也還沒拿到錢。根據AMD的股東報告書，截至5月6日，公司仍不確定哪些適用25%關稅的晶片，最終能否獲准進入中國市場。輝達方面，陸企目前亦尚未訂購須被課25%關稅的輝達產品。

美國商務部、輝達與AMD都未回應置評請求。