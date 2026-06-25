涉透過非法加密貨幣洗錢 泰國對大陸商人發布逮捕令

泰國對中國商人王益承發出逮捕令，並指控他屬於某犯罪組織，該組織涉嫌透過非法加密貨幣挖礦，為詐騙與線上博弈所得資金進行洗錢。

路透社報導，路透社在2023年的一篇調查報導中，便以王益承為主要調查對象。該報導詳細揭露，美國一家區塊鏈分析公司指出某個與詐騙活動掛鉤的加密貨幣錢包，曾向王益承名下的帳戶匯入數百萬美元。而與此同時，他積極拉攏與泰國政界及執法高層的關係。

泰國特別調查廳（Department of SpecialInvestigation）發言人沃拉南（Woranan Srilam）23日表示，王益承已於去年11月被指控犯下竊盜罪，並違反涉及干擾系統的電腦犯罪法。

他以簡訊告訴路透社，「據信該嫌疑人已逃離泰國」，並補充表示，泰國當局正與國際夥伴合作，以追查他的下落。

王益承未回應置評請求。中國外交部表示，對相關情況並不知情。

泰國特別調查廳上週發聲明表示，已對4名未公布姓名的中國籍人士及4名緬甸籍人士發出逮捕令。

聲明中指出，曾任泰中貿易協會領袖的王益承，是該中國投資人集團中的核心人物。該集團涉嫌利用非法加密貨幣挖礦活動，為詐騙與線上博弈所得洗錢。