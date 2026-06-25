大陸拘留2名富士電機員工 疑涉嫌走私稀土相關物品

日本共同社報導，今年5月在中國遼寧省大連市被拘留的2名日本國民，已查明是日本大型電機廠商「富士電機」員工，其中至少有一人任職於該公司的中國子公司。

日本共同社指出，日本內閣官房長官木原稔在昨天記者會上透露，今年5月有2名日本國民，因涉嫌觸犯中國「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，在中國遼寧省大連市被當地海關拘留。

報導指出，2人可能是因試圖將中國正加強出口管制的稀土類相關物品帶出境外而觸法。

日中關係緊張之際再度發生日本國民遭拘留事件，恐使日本經濟界對赴中經商風險的疑慮進一步加深。中國政府日前對日本首相高市早苗的「台灣有事」論表示反彈並採取實質反制措施，於今年1月起加強軍民兩用物項對日本管制出口。

富士電機（Fuji Electric Co., Ltd.）在中國境內主要生產工業用馬達和自動販賣機，報導指出其產品絕大多數以中國市場為主。富士電機對員工遭拘留一事不予置評。

報導也引述知情人士消息指出，2人遭中國當局質疑的原因，可能是因他們試圖以「免管制項目」名義出口稀土加工品。雖然中國商務部在對日出口管制措施中曾說明，民生用品不受影響，但實際上部分民生用品貿易已受阻。

木原稔表示，這2名日本國民分別於5月18日及25日遭拘留。中國海關當局於拘留涉案者的隔天通知日本駐外使館。日本外務省指出，2人是因「同一起事件」遭到拘留。

木原稔補充說，目前2人健康狀況沒有問題。他基於案件仍在調查中和保護隱私等理由，未透露更多細節，僅表示「我們與被拘留者及相關人員保持聯繫之際，也將從保護日本國民的角度出發，做出適當的應對」。

中國外交部副發言人郭嘉昆在昨天的記者會上證實這項消息，並表示：「2名日本人因違反中國法律，已被依法拘留。」他隨後強調：「日方應教育在中國的日本公民和企業遵守中國法律。」