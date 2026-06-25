高通攻AI晶片獲Meta青睞！除聯電、南亞科 這些台廠也有望受惠

晶片大廠高通（Qualcomm）加速切入人工智慧（AI）資料中心領域，並已拿下Meta訂單。台廠方面，晶圓代工廠聯電與記憶體業者南亞科也列入高通資料中心生態系合作夥伴，後續營運動能可望受到市場關注。

高通在投資人日發表多項資料中心產品與解決方案，涵蓋Dragonfly C1000中央處理器（CPU）、高頻寬運算（HBC）平台，以及Dragonfly AI300推理加速器等。高通同時宣布，已與Meta簽署多年、橫跨多世代的合作協議，Meta下一代伺服器將導入Dragonfly C1000。

高通執行長艾蒙說：「代理式AI正帶動資料中心AI推論需求大幅增加。隨著這類工作負載成為主流，基礎設施必須以更低功耗與成本，提供高得多的效能。這正好切中高通的強項，我們也已為這波轉變做好準備。透過Qualcomm Dragonfly，我們正把高效能、低功耗運算帶進資料中心，並與領先客戶簽訂多年、多世代協議。」

高通表示，包括仁寶、台達電、鴻海、技嘉科技、英業達、南亞科技、廣達、和碩、聯電、緯創等台廠，以及美超微在內的35多家全球領導企業，也表態支持其資料中心願景與商用解決方案。