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研議逾兩年…本田、日產組次世代SDV國家隊 拚2029年正式上路

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本兩大車廠本田（Honda）與日產汽車（Nissan）研議兩年多的合作案，預計將在次世代車款，即軟體定義汽車（SDV）領域開花結果。路透資料照
日本兩大車廠本田（Honda）與日產汽車（Nissan）研議兩年多的合作案，預計將在次世代車款，即軟體定義汽車（SDV）領域開花結果。路透資料照

日本兩大車廠本田（Honda）與日產汽車（Nissan）研議兩年多的合作案，預計將在次世代車款，即軟體定義汽車（SDV）領域開花結果。

日本「讀賣新聞」及「產經新聞」報導，兩家車廠此舉旨在透過合作，發揮規模經濟效益，以加速開發步調並壓低成本。雖然兩家車廠的經營整合談判已於去年2月宣告破局，但雙方預計將透過零件共通的協作方式，強化夥伴關係。然而能否追趕上目前領先全球的美國和中國車廠，前景仍未明朗。

業內相關人士透露，兩家公司針對SDV的合作，方針是共同開發總管整輛汽車的核心「電子控制單元」（ECU）。ECU是用來管理與控制車輛功能的微型電腦。雙方在將核心ECU規格統一的同時，也保留各自展現品牌特色的空間，讓涉及自動駕駛、地圖和娛樂等車載應用程式的各功能領域ECU，仍可維持獨立開發。

此外，日產持股的三菱汽車（Mitsubishi Motors）也計劃加入兩家公司的合作架構，並將採用雙方供應的零件。

次世代車款為搭載先進軟體的SDV。這類車款能透過網路更新軟體，並追加自動駕駛等新功能。由於中國與美國的汽車製造商在此領域搶佔先機，日本車廠希望藉由共通零件，及早推出具備高成本競爭力的車款。

根據日本電子資訊技術產業協會（JEITA）數據，SDV占全球汽車產量的比例在2025年僅為3%，但預計到2035年將大幅增長至67%。

一旦SDV普及，汽車產業的商業模式將發生巨大改變。消費者在購車後仍可持續追加駕駛輔助等新功能，而對車廠來說，也能透過訂閱或付費解鎖等形式，創造出新車銷售之外的全新收益來源。

目前市場由美國與中國車廠拔得頭籌，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）早在約10年前就已將此技術投入實用。特斯拉每年進行超過200次軟體更新，無需更換硬體零件，就能提升煞車性能與升級自動駕駛功能。

中國車廠如比亞迪也已開始銷售SDV。相較之下，日本車廠目前推出真正的SDV車款，僅有豐田汽車（Toyota）於2025年12月上市的新型RAV4。

報導指出，本田與日產目前正在討論零件規格等細節，經過最後階段協商後，最快可望於今年夏天達成協議。雙方目標是在2029年左右，正式將共通零件搭載於量產車款上。

本田 品牌 日本 Nissan 日產

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