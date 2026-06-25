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因應國防威脅 瑞士擬調高增值稅挹注軍備資金

中央社／ 蘇黎世25日專電

瑞士政府擬將增值稅調升0.5%，稅收將專款挹注軍備基金及國防支出，以因應地緣政治惡化與軍事威脅。儘管增稅計畫遭部分政黨反對，政府仍盼盡速推動。不過民調顯示，僅1/3受訪者支持增加軍費，且瑞士短期內仍難建立足夠防空能力。

瑞士國防部長費斯特（Martin Pfister）24日召開記者會表示，聯邦政府將推動增值稅調升0.5%計畫。記者會中並表示，由於地緣政治不斷惡化、國家財政狀況以及對軍事裝備資金的需求，都迫使瑞士必須採取這項措施。

費斯特強調，政府將設立軍備基金，以因應網路攻擊與假訊息等混合式威脅、強化遠程打擊能力，並緩解國防領域設備的價格上漲壓力。此外，也將支應購置第二套遠程地面防空系統及愛國者系統的額外支出。

費斯特指出，主要軍事預算仍來自聯邦財政，而非增值稅收入，但增稅可提供政府更大的財政彈性。此外，警政、情報、網路安全及民防等部門也都需要資金支持。

瑞士國防部的增值稅上調計畫，最終仍須經國會與民意決定。費斯特希望，議會能盡快就軍費問題展開辯論，因瑞士國防部情報顯示，俄羅斯可能在2028年具備攻擊北約（NATO）成員國的能力。

費斯特年初提出此計畫時已遭各界批評，受到中間與偏左的政黨反對。根據日前蘇黎世理工學院旗下軍事學院所做的民調，瑞士僅有1/3受訪者認為軍隊需要更多資金。然而，即使議會與選民同意調高增值稅，瑞士到了2028年仍難以建立足夠的防空能力。

本月22日，費斯特接受瑞士廣播電視台（SRF）採訪時表示，他已不再認為自己的手機是安全的通訊工具，甚至刻意將與軍方將領的會議安排在國會防空洞中。他表示，體驗地下生活、感受局勢的嚴峻十分重要，瑞士必須為可能面臨的進一步挑戰做好準備。

瑞士 國防 國防部長

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