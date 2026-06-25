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搶占東西方橋梁角色 新加坡強化黃金市場基礎設施

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡正致力打造亞洲黃金交易中心地位，包括計畫建立場外清算系統和強化黃金保管服務等。貴金屬保管業者認為，新加坡目標非取代香港，而是爭取更多倫敦、紐約等市場業務，在黃金交易與儲存版圖中，搶占東西方橋梁角色。

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇近日出席亞太貴金屬峰會（Asia-Pacific Precious Metals Conference,APPMC）時表示，全球黃金需求重心正持續向亞洲移轉，亞洲約占全球每年黃金消費需求70%。然而亞洲黃金市場的基礎設施發展仍未完全跟上需求成長的腳步，交易活動、市場流動性及價格機制，仍主要集中在倫敦和紐約等成熟的國際金融中心。

新加坡推出4項措施，包括建立場外黃金清算系統、推出央行黃金保管服務、發展黃金相關資本市場商品，以及調整基金稅務優惠計畫中對實體投資型貴金屬的限制。新加坡交易所（SGX）將於2026年底前建立黃金場外交易清算系統，銀行同業間相關交易預計自2027年起逐步展開。這項市場基礎設施將有助簡化交易流程、提升市場透明度。

當局也將取消基金稅務優惠計畫對實體投資型貴金屬5%的配置上限，讓符合資格的基金及家族辦公室能更靈活分散投資組合。

黃金交易中心的背後是儲存中心。貴金屬保管設施公司資深市場經理張永耀24日下午接受中央社訪問表示，擁有大型黃金保管庫及龐大的儲存空間、配備安全措施、透明庫存管理系統及保險保障，這些都是讓新加坡成為重要黃金交易中心所必須具備的條件。

張永耀表示，黃金終究是一種實體資產，必須存放在一個值得信任的地方，而新加坡具備穩定聲譽、健全法治環境以及政治中立性，都是可讓投資人感到安心的因素。

對於區域競爭，張永耀說，相對像是香港，新加坡被視為較為中立的司法管轄區，希望讓更多全球交易能在新加坡進行，同時讓新加坡成為西方交易對手與中國、以及其他亞洲交易對手之間的橋梁，「我想我們目標不是取代香港，而是希望吸引更多來自倫敦及紐約等地業務」。

包括星展銀行、華僑銀行、大華銀行、德意志銀行（Deutsche Bank）、工銀標準銀行（ICBC StandardBank）及摩根大通（J.P. Morgan）等銀行已與新交所簽署合作備忘錄參與相關計畫。業者也有意在本地市場發展代幣化黃金（tokenised gold）應用，並透過世界黃金協會（WGC）與倫敦金銀市場協會（LBMA）共同發起的「金條誠信倡議」（Gold Bar Integrity）展開合作。

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