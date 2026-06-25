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伊朗戰爭引爆亞洲塑膠包裝荒 食品漲價壓力升高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗戰爭導致食品包裝用塑膠嚴重短缺，帶動包裝成本上漲。路透
伊朗戰爭導致食品包裝用塑膠嚴重短缺，帶動包裝成本上漲。路透

伊朗戰爭導致食品包裝用塑膠嚴重短缺，帶動包裝成本上漲，亞洲消費者未來幾個月的食品支出恐怕也會增加。

塑膠供應中斷使包裝成本大幅上漲，部分企業如今已開始把成本轉嫁給消費者。全球食品價格指標已接近三年高點，若再進一步上漲，對同時面臨油價上漲的消費者無異是雪上加霜。

問題核心在於荷莫茲海峽封閉期間能源運輸受阻，其中製造塑膠的基本原料、煉油副產品輕油（naphtha）無法運抵亞洲。如今美伊和談已有進展，但供應要恢復到戰前水準，恐怕還需要時間。

越南明富水產集團國際貿易事業總經理阮黃廉（音譯）說，伊朗戰爭爆發以來，塑膠包裝成本已上漲約50%。這家有「蝦王」之稱的越南最大水產品出口商，目前仍自行吸收增加的成本，但最終仍計劃調高售價，轉嫁給消費者。

馬來西亞Farm Fresh財務長莫哈末凱魯（Mohd Khairul Mat Hassan）說，該公司已調高部分乳製品售價，是2023年以來首度漲價。這也是該公司成立17年來頭一次遭遇包裝供應中斷，被迫改用較小的紙盒包裝，同時四處尋找替代品。

莫哈末凱魯說：「我們三家塑膠瓶供應商，全都仰賴高密度聚乙烯（HDPE）樹脂製造商，而這些業者使用的輕油都來自中東。」他也說，消費者偏好使問題更加嚴重。「很多人仍喜歡塑膠瓶，拿起來方便，也更堅固；對很多消費者來說，喝起來也比較好。」

亞洲主要輕油進口國日本和南韓，不得不轉向其他國家採購以填補缺口，進而推升了區域製造業的進口成本。

馬來西亞和新加坡塑膠容器製造商 Chai Heng Plastic 指出，已將部分產品價格調漲達 20%。

在日本，蛋盒最大供應商栗原製作所發言人說，該公司本月調漲了價格，在此之前，他們是在「常態下無法想像」的採購成本下維持供應穩定。泰國米商公會表示，泰國稻米產業也面臨壓力，包裝成本漲幅高達 40%。

伊朗 伊朗戰爭 油價 以色列 美國

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