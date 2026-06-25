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Agility拚美掛牌上市 鴻海先行布局續領投私募

中央社／ 台北25日電

美國人型機器人公司Agility Robotics將在美國那斯達克掛牌上市，Agility已獲得輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）、軟銀（Softbank）、鴻海集團等策略投資。產業人士今天向記者透露，鴻海早在COVID-19疫情期間，先行投資Agility。

Agility在美國時間24日發布新聞稿中指出，計畫與Churchill Capital Corp XI業務合併上市，預計將產生超過6.2億美元的總募資金額，其中包括來自Churchill XI信託帳戶中約4.2億美元現金，以及透過私募股權投資（PIPE）取得約2億美元，相關私募投資由鴻海集團領投，鴻海也是Agility現有投資者。

台灣能率集團佳能與能率亞洲先前也參與投資Agility，能率集團指出，2025年能率亞洲及佳能投資Agility robotics共1000萬美元，配合未來掛牌增資，能率亞洲、佳能及首次投資的能率創新預計再增加投資約1000萬美元，累計總投資金額會達到2000萬美元。

鴻海集團積極布局人形機器人事業，與輝達合作密切。今年3月鴻海在輝達GTC大會展示與輝達合作新一代人形機器人在工業環境應用方案，此外醫療刷手協作機器人透過語音與感知融合遞送手術器械，也布局模擬與實體部署整合縮短時間的方案。

鴻海與輝達合作開發工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，適合在平整的產線環境長時間作業；另一種是足式機器人，適用於地形複雜的工廠場景。

鴻海搶攻人形機器人智慧工廠應用，去年11月鴻海宣布與Intrinsic成立合資企業，打造未來人工智慧機器人工廠。鴻海去年10月也透露，與輝達在美國休士頓廠區合作打造智慧製造工廠，導入輝達模型驅動的人形機器人，生產AI伺服器。

鴻海在今年6月宣布與轉投資日本夏普（Sharp）簽署策略合作備忘錄，開發AI、能源及機器人等成長產業。

全球科技巨頭積極搶攻人形機器人商機，除了輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）、現代（Hyundai）旗下波士頓動力（Boston Dynamics）外，包括Open AI轉投資挪威1XTechnologies、AI機器人新創公司Figure、以色列機器人新創Mentee Robotics和德國機器人新創公司NEURARobotics等，正積極開發人形機器人。

此外Meta、蘋果（Apple）、三星（Samsung）、樂金（LG）、斗山機器人（Doosan Robotics）等，也積極在人形機器人搶占先機。中國廠商包括優必選、宇樹科技、傅利葉智能、達闥、小米、小鵬、華為、科大訊飛、智元等，強攻人形機器人市場。

鴻海 軟銀 Amazon 機器人

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