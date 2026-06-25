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跟進SK海力士搶搭AI記憶體熱潮 鎧俠明春赴美發行ADR
鎧俠（Kioxia）計劃2027年春季在美國發行存託憑證（ADR），藉此掌握全球半導體股AI行情的強勁需求。
鎧俠財務長河村芳彥在公司年度股東會上說，鎧俠計劃在本會計年度於明年3月底結束後，進軍美國市場。
河村義彥在東京澀谷一座會議廳舉行的第八屆年度股東會上說：「我們鎖定的時程，是下一個會計年度之初，大約在4月、5月或6月。這項計畫對我們意義重大，因為能和美國市場建立直接連結，我們也會全力以赴，確保計畫成功。」
鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，在AI帶動記憶體產品需求大增之下，今年已躍升為日本市值最高的企業。鎧俠如今也加入SK海力士行列，準備進軍全球最大的金融市場。
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