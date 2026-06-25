快訊

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

美光報喜救AI！台積電領軍反攻 台股早盤一度強彈近750點、觸及5日線

聽新聞
0:00 / 0:00

比特幣跌破6萬美元大關 2024年10月以來最低 熊市邁入第8個月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣跌破6萬美元心理關卡，創2024年10月10日以來新低，市場持續受到總體經濟逆風與資金輪動影響。路透
比特幣跌破6萬美元心理關卡，創2024年10月10日以來新低，市場持續受到總體經濟逆風與資金輪動影響。路透

比特幣跌勢持續擴大，周三（25日）一度跌破6萬美元心理大關，最低觸及59,023.98美元，創2024年10月10日以來新低，也是今年第三度失守6萬美元。

除了科技股漲勢降溫、資金轉向AI概念股與熱門IPO外，市場對聯準會（Fed）可能升息的預期升溫，也進一步打擊比特幣等「貨幣貶值交易」（debasement trade）資產。

比特幣熊市已持續約八個月，目前仍面臨總體經濟與產業因素的雙重夾擊。

在總體經濟層面，伊朗戰爭帶來的通膨壓力，使聯準會持續聚焦打擊通膨，為比特幣帶來不利環境；另一方面，資金持續流向AI概念股、半導體股、熱門IPO及預測市場，也削弱加密資產的吸引力。此外，投資人對比特幣獨特價值主張（value proposition）的信心減弱，進一步壓抑市場情緒。

分析人士指出，比特幣、黃金與白銀近年同步受惠於市場對財政擴張、通膨升溫及貨幣貶值的擔憂，但隨著市場愈來愈預期Fed可能採取更強硬的抗通膨立場，帶動美元走強，這類資產近期均承受賣壓。

政策面同樣存在變數。被視為加密貨幣產業潛在重大利多的《CLARITY法案》，必須在國會暑休前約五周內通過關鍵立法程序，否則恐延後至秋季審議，為市場增添不確定性。

不過，儘管市場情緒偏弱，本輪熊市跌勢仍明顯小於過去幾輪加密寒冬。比特幣財庫公司OranjeBTC策略與研究主管Sam Callahan指出，隨著機構投資人參與度提高，比特幣市場規模更大、流動性更佳，不再像過去主要由散戶主導，因此無論上漲或下跌，波動幅度都較以往收斂。

資金流向也反映市場仍偏保守。比特幣ETF本周迄今已淨流出1.82億美元，若趨勢持續，將連續第七周出現資金淨流出；整體資產規模也已由去年底約1,130億美元縮水至775億美元。

比特幣 聯準會 通膨

延伸閱讀

華許非川普降息傀儡…貶值交易出場 「這個資產」再受青睞

重挫後的全球股市會怎麼走？ 7大華爾街投資高手這麼說

晶片股還沒跌完？做空成為市場新寵 資金湧入SOXS選擇權

Fed新任主席被視為葛林斯班的追隨者 匯銀：華許正讓美元重新訂價

相關新聞

伊朗可能納入美元體系

美國財長貝森特暗示，美國與伊朗正在進行的談判內容，包括讓這個長期與美國對立的國家加入美元體系，並以美元為其石油銷售開立發票。

Fed主席華許「身披鷹王皮、內藏川普魂」？金融市場問號滿天飛…鷹派風暴來了？

美國聯準會新任主席華許初登場，就對市場投下震撼彈！相較就業市場，他將貨幣政策的首要目標轉向控制通膨，隨之而來的是升息預期扶搖直上，聯準會立場瞬間由鴿轉鷹。

韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能

南韓每日經濟新聞引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是這家記憶體大廠擴大產能計畫的一環，預料會在6月29日於總統府舉行的會議上發布消息。

比特幣跌破6萬美元大關 2024年10月以來最低 熊市邁入第8個月

比特幣跌勢持續擴大，周三（25日）一度跌破6萬美元心理大關，最低觸及59,023.98美元，創2024年10月10日以來新低，也是今年第三度失守6萬美元。

SK海力士大漲12% 受赴美掛牌ADR和美光展望雙重激勵

SK海力士宣布計劃赴美上市籌資290億美元，周四在首爾交易股價大漲。分析師認為，隨SK海力士擴充產能、外資參與度也提高，勢必進一步拉抬股價。

國際油價隨美伊和解跌近戰前水準 金價跌破4,000美元後盤旋七個月谷底

石油供應增加，加上美伊和平協議取得進展，國際油價周四擴大跌勢，幾近回吐交戰期間的所有漲幅。金價跌破每英兩4,000美元，是去年11月以來首見

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。