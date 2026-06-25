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SK海力士大漲12% 受赴美掛牌ADR和美光展望雙重激勵
SK海力士宣布計劃赴美上市籌資290億美元，周四在首爾交易股價大漲。分析師認為，隨SK海力士擴充產能、外資參與度也提高，勢必進一步拉抬股價。
SK海力士周四早盤一度大漲12%，帶動南韓Kospi指數上漲逾5%。美光（Micron）公布遠優於華爾街預期的單季營收展望後，三星電子也上漲近6%。
SK海力士這一年來股價已大漲逾800%，推升市值突破1兆美元。SK海力士如今計劃透過赴美上市籌資45.45兆韓元，美國存託憑證（ADR）預定7月10日開始交易。募得資金會用於擴充產能，以及採購極紫外光微影設備。
依照目前規劃的規模，SK海力士這次ADR發行案視匯率而定，可望躋身史上規模最大的三大首次售股案之列，直逼沙烏地阿美2019年294億美元的IPO案。
Fibonacci Asset Management Global執行長尹正仁（音譯）說：「接下來，市場焦點會從需求轉向執行能力，尤其是SK海力士能否擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，並達成在美國設定的積極生產目標。」
他認為，ADR和普通股之間可能出現部分套利交易，但「這應視為有助提高流動性和價格形成效率的正面發展，而不是造成股東權益稀釋的來源」。
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