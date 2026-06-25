國際油價隨美伊和解跌近戰前水準 金價跌破4,000美元後盤旋七個月谷底

石油供應增加，加上美伊和平協議取得進展，國際油價周四擴大跌勢，幾近回吐交戰期間的所有漲幅。金價跌破每英兩4,000美元，是去年11月以來首見

布蘭特原油在前一交易日大跌4%後，周四跌向每桶73美元，目前距離戰前最後收盤價已不到1美元。西德州原油則在每桶70美元附近。市場部分區域供給頓時充裕有餘，中東和非洲等地賣家大量釋出原油，買方收到的報價接踵而來。

新加坡時間上午8時05分，8月交割的布蘭特原油下跌0.6%，報每桶73.31美元；8月交割的西德州原油下跌0.4%，報每桶70.04美元。

現貨黃金幾乎持平，報每英兩4,000.13美元。白銀上漲0.3%，報每英兩57.58美元；前一交易日曾重挫6.8%，跌至去年12月以來最低。

美國和伊朗均釋出訊號，顯示終戰初步談判已有進展。不過，雙方說法有時並不一致，後續針對核武議題和黎巴嫩停火等事項的談判也仍有障礙。市場起初樂觀期待雙方達成長久協議，促使更多油輪開啟衛星訊號，公開通過荷莫茲海峽。

紐約大學全球事務中心副院長基桑（Carolyn Kissane）說：「即使和不到兩周前相比，油價和市場論調出現如此劇烈的逆轉，也相當驚人。市場開始轉向供應增加、需求下降的看法，正是帶動油價下跌的主要原因。」

石油供應增加，已使從安哥拉到阿拉伯聯合大公國的實體原油價格同步下滑。市場高度關注的布蘭特原油近月價差，周三也自戰爭爆發以來首度轉為偏空的正價差結構。

以收盤價計算，西德州原油目前距離戰前每桶67.02美元僅約3美元，3月初衝突高峰時曾升至略高於119美元。其他油價也已回落，最重要的實體原油基準即期布蘭特先前一度突破每桶140美元並創新高。

今年來金價已下跌近8%。投資人或許會想趁低承接，但巴隆（Barron's）指出，技術面正逐步轉弱，金價也已跌破關鍵的4,000美元關卡。若無法守住這個水準，後續可能進一步下跌，意味未來幾個月或許還能以更低價格買進。

金價為何下跌？主因是市場擔心通膨，加上聯準會（Fed）可能調高短期利率。這也推升最近幾個月的長期公債殖利率和美元，對黃金投資人不利。

美國10年期公債殖利率目前已升破4.4%，2月底伊朗戰爭爆發前一度跌破4%。這表示，對保守型投資人來說，長期公債如今比不孳息的黃金更具避險吸引力。美元今年走強也帶來壓力，因為這會使黃金對海外買家來說更昂貴，也降低吸引力。