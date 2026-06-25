美光財報炸裂！記憶體供給吃緊 單季獲利暴增15倍 財測再超市場預期

記憶體晶片大廠美光（Micron）周三公布財報，受惠於AI熱潮帶動資料中心記憶體需求噴發，單季淨利較去年同期暴增近15倍，營收年增近350%，雙雙超越華爾街預期。亮眼成績激勵美光盤後股價一度大漲16%，盤後市值升抵約1.3兆美元。

在截至5月28日的第3季，美光淨利從去年同期的19億美元暴增至282億美元，比華爾街預估高出約40億美元。每股盈餘24.46美元，經調整後每股盈餘25.11美元，優於LSEG共識預期20.78美元。營收衝上415億美元，不僅遠遠超出去年同期93億美元，也顯著高於分析師預估的358.4億美元。毛利率達到84.9%，比去年同期39%及前一季74.9%都要高，同樣優於市場預期。

展望本季（第4季），美光預估營收約500億美元，而LSEG分析師平均預測435.8億美元。毛利率還將進一步升至86%，比分析師預期高約1個百分點。

為確保長期供貨穩定，美光已與資料中心營運商、車廠等客戶簽訂16項為期三至五年的長期策略合作協議。這些合約首次要求客戶支付數十億美元預付款（保證金），以鎖定未來供貨。

美光表示，這些合約涵蓋具約束力的採購數量承諾，預計未來將貢獻公司過半營收。

AI基礎設施投資浪潮下，美光所有事業部營收均呈倍數成長。其中，資料中心業務最為亮眼，營收暴增至115億美元，是去年同期的七倍以上；資料中心固態硬碟（SSD）營收也突破50億美元。行動與用戶端事業部營收年增逾250%至115.2億美元；車用與嵌入式應用記憶體營收較去年同期增逾300%，達到46.3億美元。

美光與SK海力士、三星並列全球記憶體三強，受惠於亞馬遜、微軟、Google及Meta等四大科技巨擘今年合計將投入7,250億美元建設AI基礎設施，過去一年股價累計飆升約700%。

資產管理公司SLC Management常務董事Dec Mullarkey表示，美光亮眼財報有助於扭轉本周稍早拖累南韓晶片股的悲觀情緒，可望穩定整體硬體產業前景。