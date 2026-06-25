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高通搶攻AI資料中心晶片！2029年營收上看150億美元 盤後股價飆漲16%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）日前在臺北國際電腦展（Computex）發表主題演講。路透
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）日前在臺北國際電腦展（Computex）發表主題演講。路透

高通（Qualcomm）正大舉搶進人工智慧（AI）資料中心晶片市場，預測到2029會計年度，資料中心人工智慧（AI）零組件事業年營收將超過150億美元。高通也宣布Meta已同意採用該公司新款資料中心處理器，搶占輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）的市場。

高通正設法將原本的手機晶片市場的主導地位延伸至其他領域，周三在紐約舉行的投資人日場合上公布展望時，看好到2029年手機以外事業的年營收將達400億美元，是兩年前預測的兩倍，其中包括汽車晶片營收100億美元。

營收目標公布後，高通盤後股價一度大漲16%。高通周三收在197.41美元，今年來上漲15%。

高通目前首要目標，是爭取全球最大資料中心設備投資者的訂單，加入挑戰輝達（NVIDIA）市場領先地位的行列。資料中心晶片已成為半導體業史上獲利最豐厚的商機。

財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）預告，資料中心事業在10月開始的新會計年度營收將達50億美元。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，AI應用正逐步轉向代理型AI，也就是擅長特定任務的專用模型，這為高通提供的技術帶來機會。

他說，中國大陸使用者已率先展現這種趨勢，很自然透過手機使用AI，只要對裝置說話，就能完成重新安排會議等多步驟任務。

艾蒙說，高通長期設計必須在手機電池有限電力下運作的晶片，所累積的經驗有助爭取訂單，因為新一代AI資料中心正把可用電力逼近極限。他還說，隨著AI運算擴散至汽車等日常裝置，最終導入機器人，商機也會持續增加。

高通周三也宣布，Meta 已同意在基礎設施中採用高通新的資料中心處理器。這家Instagram和Facebook母公司，將在旗下設施使用高通Dragonfly C1000晶片及後續世代產品。這款微處理器預定2028年上市。高通4月曾預告某家超大規模資料中心業準備在今年內開始採用高通零組件。

高通同時發表一系列產品，希望搶進AI運算支出快速成長的市場。隨著AI走出資料中心、進入日常生活，高通押注更多種類的裝置都將需要支援AI的晶片。

另一方面，高通也看好把資料中心事業拓展至中國大陸的機會，儘管美國政府限制向中國大陸出口AI相關硬體。艾蒙說，高通將推出符合出口規範、不受限制的版本。

高通已推出一系列處理器，正式進軍AI資料中心市場，並說將為希望自行開發零組件的企業提供客製化晶片設計服務。這使高通不僅成為輝達、英特爾等傳統晶片業者的競爭對手，也將和博通等客製化晶片設計龍頭正面交鋒。

包括Alphabet旗下Google和亞馬遜網路服務（AWS）在內的部分大型資料中心業者，一方面採購晶片，也會要求供應商依照自家規格設計零組件。

高通 營收 博通 晶片

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