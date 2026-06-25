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台積電ADR反彈1% 今開盤料隨美光高通展望激勵上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1%，扭轉前一日大跌之勢，終場收在440.83美元，較台北交易溢價17.2%。

美股周三走勢分化，高價位科技股持續回落，拖累那斯達克指數連續三個交易日收跌。但在美光（Micron）和高通（Qualcomm）展望樂觀的激勵之下，那斯達克100期指轉而大漲逾2%，標普500指數期指上漲0.7%。

半導體類股周三盤後大漲15%，美光公布強勁財報，再度凸顯人工智慧（AI）仍是推動成長的主要力量。高通盤後也大漲逾10%。高通周三舉行投資人日活動時，對AI帶來的成長前景提出諸多樂觀看法。VanEck半導體ETF盤後上漲3.4%。

費城半導體指數周三正常交易時段收盤小跌0.2%。

台灣加權股價指數周三大跌1057.05點，收在46,043.60點。台積電（2330）大跌4%收在2,390元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,800.68元 +1.02 2,390.00元 17.18

日月光投控 ASX US 656.60元 +3.95 653.00元 0.55

聯電 UMC US 177.95元 +6.91 178.00元 -0.03

中華電信 CHT US 141.39元 -1.37 143.50元 -1.47

台積電ADR 高通 台積電

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