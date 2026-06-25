美光高通盤後報捷 那斯達克可望擺脫連三黑頹勢

美股周三走勢分化，高價位科技股持續回落，拖累那斯達克指數連續三個交易日收跌，但油價大幅下跌帶動航空和觀光類股走揚，道瓊工業指數收漲。但在美光（Micron）和高通（Qualcomm）展望樂觀的激勵之下，那斯達克100期指轉而大漲逾2%，標普500指數期指上漲0.7%。

道瓊工業指數上漲182.06點，漲幅0.4%，收51,848.90點；標普500指數下跌7.24點，跌幅0.1%，收在7,358.22點，盤中試探50日均線，但逾300檔成分股仍收漲；那斯達克指數下跌110.40點，跌幅0.4%，收25,476.64點。

半導體類股周三盤後大漲15%，美光科技（Micron Technology）公布強勁財報，再度凸顯人工智慧（AI）仍是推動成長的主要力量。高通（Qualcomm）盤後也大漲逾10%。高通周三舉行投資人日活動時，對AI帶來的成長前景提出諸多樂觀看法。VanEck半導體ETF盤後上漲3.4%。

費城半導體指數收盤小跌0.2%，台積電ADR上漲1%。美光（Micron）跌0.3%，盤後公布財報後急漲，因上季營收和第4季財測均優於市場預期。

美國10年期公債殖利率收在4.4%，低於周二的4.493%；2年期殖利率從4.191%降至4.136%，油價走低舒緩了投資人的通膨疑慮。CME FedWatch工具顯示，交易員開始押注Fed將在12月底前二度升息，原先市場預期僅升息一次。備受矚目的個人消費支出（PCE）物價指數周四公布，將為貨幣政策路徑提供線索。

分析師指出，市場對超大規模科技業者依賴舉債大舉投資AI基礎建設的疑慮，加上Fed轉趨鷹派的預期持續升溫，已使那斯達克100指數本周市值蒸發逾1兆美元。

Founder ETFs的莫納根（Michael Monaghan）說：「中東局勢討論降溫，能源價格回落，但AI資本支出的擴張仍在推進——不知為何，市場偏愛接受資金的一方，卻懲罰了出錢投資的企業。」Nationwide的哈克特（Mark Hackett）則認為，近期科技股疲軟看起來更像是類股輪動和部位調整，而非基本面示警。

摩根大通策略師拉柯斯-布加斯（Dubravko Lakos-Bujas）調高標普500年終目標至7,800點，並強調穩健獲利和有望終結伊朗戰爭的和平協議是關鍵驅動力。

Cerebras Systems暴跌19.6%，上市後第一份財報預測全年利潤率將低於第一季，加上OpenAI宣布推出自研推論晶片Jalapeño，雙重利空壓頂。

甲骨文（Oracle）跌4.6%，本周累計重挫15%。微軟（Microsoft）跌2.3%。

標普500客運航空指數大漲5.2%，Expedia Group和Booking Holdings同步走揚，川普表示伊朗已告知華府不會收取荷莫茲海峽過境費，帶動油價跌至伊朗戰爭爆發以來最低。

布蘭特原油跌4.3%至每桶73.74美元，僅略高於戰前最後收盤價；美國西德州原油跌3.9%至70.34美元。

住宅建商因川普臨時延後簽署兩黨共推的重大平價住宅法案而急漲，Hovnanian大漲11.3%，PulteGroup漲7.2%，Toll Brothers漲6.7%。

租車公司赫茲（Hertz）暴跌40.7%，因預告第2季調整後核心收益將接近預測區間下限，並宣布擬發行1億美元新股。