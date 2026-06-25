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AI需求強勁…美光財報營收展望超預期 盤後大漲逾15%
美國記憶體晶片大廠美光科技今天公布財報，預估季度營收將高於華爾街預期，顯示AI相關基礎設施大量投資，將持續推動記憶體晶片需求強勁成長，激勵公司盤後股價大漲逾15%。
路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編數據，美光（Micron）預估第4季營收將達500億美元，誤差範圍為正負10億美元，優於分析師平均預估435.8億美元。
美光財報結果與展望反映出，生成式人工智慧（AI）爆炸性成長，已使高頻寬記憶體（HBM）等產品成為大型資料中心關鍵組件。
彭博（Bloomberg News）報導，美光今年以來股價已上漲逾兩倍，跑贏其他主要晶片股。
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