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科技股下跌拖累 美股多收黑
市場持續擔憂科技股估值過高，受到科技股跌勢拖累，美國股市那指與標普今天收黑，但原油價格下跌，帶動航空及其他旅遊類股走揚，道瓊終場紅盤作收。
道瓊工業指數上揚182.06點或0.35%，收報51848.90點。
標普500指數下挫7.24點或0.10%，收在7358.22點。
那斯達克指數下跌110.41點或0.43%，收25476.63點。
費城半導體指數下滑0.18%或24.31%，收13458.19點。
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