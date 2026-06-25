SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

英國「獨立報」報導，馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩週時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex），馬斯克在短暫成為史上唯一身家達「13位數」的兆元富豪後，如今其淨資產已跌至9570億美元左右。

馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）在6月12日重磅上市，投資人熱情推動該公司估值超過2兆美元，使得馬斯克成為全球首位兆元富豪，身家一度達1.1兆美元上下。

然而，圍繞SpaceX上市所形成的狂熱情緒，後來迅速消退，在該公司股價大幅回落後，馬斯克的身家也隨之縮水。

SpaceX的賣壓同時也伴隨科技股整體走弱，因投資人拋售人工智慧（AI）與半導體相關類股，馬斯克財富的重要支柱之一特斯拉（Tesla）22日股價下跌5.8%。

投資公司AJ Bell金融分析主管休森（DanniHewson）指出，此次賣壓反映出一個現實：新上市公司在最初熱潮消退後，往往會經歷一段劇烈波動期。