日本擬砸74兆元投資17個領域 押注AI與半導體

日本政府24日提出「官民投資路線圖」，計劃在截至2041年3月的近15年間，累計投入逾370兆日圓（約新台幣74兆元），重點投資人工智慧、半導體、造船等17個「戰略領域」。

「讀賣新聞」報導，這是日本首相高市早苗政府主打的政策內容，上述路線圖將被納入7月彙整的「經濟財政營運與改革的基本方針」與日本成長戰略。

高市去年上台後，日本政府內閣會議於去年11月成立「日本成長戰略本部」盼推動強而有力的經濟成長與「負責的積極財政」，並列出17個重點投資領域。

高市當時下令訂定投資內容、目標金額、投資時間的「官民投資路線圖」，如今，日本政府已推出具體內容。

日本政府昨天在首相官邸召開經濟財政諮詢會議與日本成長戰略會議。高市在會中表示，「將切斷對未來投資不足的趨勢」。

日本政府計劃從17個「戰略領域」之中，選出日本國內企業具有優勢的62項製品或技術，並優先提供支援。

而日本官方與民間投資的具體內容與金額，包含透過人工智慧（AI）自律型判斷的實體AI（PhysicalAI）10.5兆日圓；半導體68兆日圓；次世代無線通訊20.5兆日圓等。這些為詢問過相關企業與業界團體的設備投資計畫，以及預測市場趨勢等所計算出的金額。

而日本政府資金的投資占比等細節尚不清楚。

日本政府將在編列2027年度中央政府總預算案時，成立「強大且繁榮的日本」投資框架，並確保挹注給上述17個領域的資金。而投資框架的規模，以及透過2027年度一般會計預算支出的歲出規模，將在之後討論。

17個戰略領域包括「AI與半導體」、「數位與網路安全」、「資訊通訊」、「量子」、「防衛產業」、「航太」、「海洋」、「造船」、「材料」、「合成生物學」、「製藥與先進醫療」、「資源與能源安全保障與綠色轉型（GreenTransformation，GX）」、「核融合」、「糧食生產技術」、「防災與國土強韌化」、「港口物流」、「內容」。

朝日電視台指出，上述政策的財政可持續性，以及能否獲得市場青睞將成為之後的焦點。