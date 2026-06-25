歐盟加入美國主導「矽盛世」倡議 降低對中國AI供應鏈依賴

「金融時報」報導，歐盟、荷蘭、德國與希臘已加入美國主導的「矽盛世」倡議。在西方及其盟友面臨中國日益激烈的競爭之際，該倡議旨在強化AI相關科技供應鏈。

歐盟圈媒體「歐洲動態」（Euractiv）報導，代表歐盟27國的歐盟執行委員會昨天簽署了美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。該倡議為一項不具約束力的聲明，旨在把中國排除於具備人工智慧（AI）能力的半導體供應鏈之外。

根據「金融時報」（Financial Times），美國政府是在昨天於華府舉行的「矽盛世」峰會開幕式宣布這些新增成員。

負責「矽盛世」倡議的美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）受訪時指出，阿根廷、智利、哥斯大黎加、哈薩克與巴拿馬也將在本週加入，使成員總數達到24個國家。

美國於去年發起「矽盛世」倡議，旨在確保AI供應鏈安全，涵蓋晶片、關鍵礦物乃至能源等領域。海柏格表示，該倡議源自於意識到七大工業國集團（G7）與20國集團（G20）等組織不適合用來建立推動AI創新的網絡。

海柏格拒絕透露中國政府是否曾向美國夥伴施壓，以阻止它們加入「矽盛世」倡議，但他指出，「矽盛世」與中國的「一帶一路」倡議形成強烈對比，「一帶一路」由國營機構推動，透明度不足，資本配置效率低，並推動具掠奪性的債務陷阱。