聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟加入美國主導「矽盛世」倡議 降低對中國AI供應鏈依賴

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

「金融時報」報導，歐盟、荷蘭、德國與希臘已加入美國主導的「矽盛世」倡議。在西方及其盟友面臨中國日益激烈的競爭之際，該倡議旨在強化AI相關科技供應鏈。

歐盟圈媒體「歐洲動態」（Euractiv）報導，代表歐盟27國的歐盟執行委員會昨天簽署了美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。該倡議為一項不具約束力的聲明，旨在把中國排除於具備人工智慧（AI）能力的半導體供應鏈之外。

根據「金融時報」（Financial Times），美國政府是在昨天於華府舉行的「矽盛世」峰會開幕式宣布這些新增成員。

負責「矽盛世」倡議的美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）受訪時指出，阿根廷、智利、哥斯大黎加、哈薩克與巴拿馬也將在本週加入，使成員總數達到24個國家。

美國於去年發起「矽盛世」倡議，旨在確保AI供應鏈安全，涵蓋晶片、關鍵礦物乃至能源等領域。海柏格表示，該倡議源自於意識到七大工業國集團（G7）與20國集團（G20）等組織不適合用來建立推動AI創新的網絡。

海柏格拒絕透露中國政府是否曾向美國夥伴施壓，以阻止它們加入「矽盛世」倡議，但他指出，「矽盛世」與中國的「一帶一路」倡議形成強烈對比，「一帶一路」由國營機構推動，透明度不足，資本配置效率低，並推動具掠奪性的債務陷阱。

歐盟 美國 希臘

延伸閱讀

美國務院主辦「矽盛世」峰會6月25日登場 台灣將出席

矽盛世峰會登場 集結盟友打造安全科技鏈

美晶片出口管制法案施壓盟友 荷蘭官員赴美表關切

美管制難擋中企強勁需求 輝達AI晶片黑市價翻倍

相關新聞

國會表態 美參院限制川普對伊動武

美國總統川普與伊朗簽署初步和平協議一周後，美國參議院廿三日通過決議，限制川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力。四名共和黨參議員倒戈支持該決議，被視為對川普的強烈譴責。

川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

美國總統川普廿四日表示，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽的船隻收取任何費用。美國國務卿魯比歐廿三日也表示，包括伊朗在內，任何國家都不得在荷莫茲海峽向船隻收取通行費。

36國民調：76％對川普缺乏信心

丕優研究中心廿三日公布最新全球民調發現，全球對美國總統川普普遍持負面評價；來自卅六國共四萬二千多名受訪者中，逾四分之三（百分之七十六）對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

德擬改革制度 2090年70歲退休

德國總理梅爾茨支持一項退休制度改革方案。根據專家委員會提出的建議，德國將逐步提高法定退休年齡，到二○九○年代初期約提升至七十歲，以因應人口老化問題，確保退休金制度永續運作。

拚核電 美加速蓋10座核反應爐

美國能源部廿四日宣布，將提供總額一七五億美元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。