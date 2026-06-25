德擬改革制度 2090年70歲退休

德國總理梅爾茨支持一項退休制度改革方案。根據專家委員會提出的建議，德國將逐步提高法定退休年齡，到二○九○年代初期約提升至七十歲，以因應人口老化問題，確保退休金制度永續運作。

衛報報導，專家委員會廿三日公布研究成果，建議將退休年齡與平均壽命掛鉤，並取消提前退休制度。

梅爾茨表示，「沒有任何公民需要擔心」，這些措施將避免日益吃緊的退休金制度崩潰，並鞏固世代之間的社會契約。他認為，改革將讓年輕人對未來抱持希望，同時大幅減輕他們肩上的負擔。

這個專家委員會自今年一月起密集召開會議，最終提出共卅三項改革建議。其中一項是將勞工與雇主繳納的法定退休金保費部分投入股市，以提升並保障基金的長期價值。此外，報告也建議將公務員與自營工作者納入強制退休金繳納範圍。

目前，德國預計於二○三○年代初退休的人，法定退休年齡為六十七歲，這項標準約於廿年前制定。委員會認為，退休年齡應隨平均壽命提高而逐步調整，預計在二○九○年代初達到七十歲左右。

德國是全球人口老化速度最快的國家之一。與許多西方國家一樣，德國勞動人口減少，退休族群卻愈來愈多且壽命愈來愈長，退休金制度承受巨大壓力。

德國政府希望能在下月國會休會前完成改革法案。批評者反對取消「工作滿四十五年者可於六十三歲退休且不減少退休金」的規定，認為這將損害從事體力勞動及低薪工作族群。然而專家指出，這項制度實際上往往讓擁有穩定就業紀錄、收入較高的男性受益。

梅爾茨表示，改革委員會提出的是一套「完整且配套的方案」，必須全盤接受。

根據二○二四年最新統計，六十五歲以上德國人約有一千九百萬人，占總人口百分之廿三，而一九九一年僅占百分之十五。目前德國男性平均壽命為七十八點五歲，女性為八十三點二歲。