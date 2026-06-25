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美國會新法案 挺民眾買房…兩黨罕見合推「21世紀住房之路」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
繼美國聯邦參議院表決通過之後，眾議院23日也通過「21世紀住房之路法案」。（美聯社）
繼美國聯邦參議院表決通過之後，眾議院23日也通過「21世紀住房之路法案」。（美聯社）

美國聯邦參議院表決通過之後，眾議院23日也通過「21世紀住房之路法案」。總統川普已表態支持這項立法，預計23日簽署法案。

隨著生活成本問題使得民眾和議員的壓力同步增加，這項全面性住房負擔能力法案帶來罕見的國會跨黨派合作成果。期中選舉在即，房租高漲、房貸成本居高不下與住房短缺，已成為政治問題，「21世紀住房之路法案」（21st Century ROAD to Housing Act）目的在提升住房供應、放寬建築規範，並擴大民眾購屋機會，同時也將限制已擁有至少350處房產的大型企業投資者購買「透天厝」。議員不忘強調，這項條款是破天荒試圖限制華爾街在房市的角色。  

這項法案還將簡化監管流程，為尋求建造更多住房的地方政府提供支持，並擴大預製和組合屋的使用。其他內容還包括協助社區將閒置建物轉為住宅、分區規則現代化，並為重建老舊房屋提供補助與貸款。  

根據房地產資料網站Zillow的分析報告，全美如今「起家厝」（starter home）要價100萬美元起跳者，已有242座城市，自2020年以來增加了兩倍，顯示住房負擔問題在新冠肺炎疫情後急遽惡化，並從傳統高房價所在的沿海州擴散至全美各地。

Zillow對於「起家厝」的定義是指特定地區房價最低三分之一的住房，即一般首購族最可能負擔的基本房型，而今起步房在全美逾200座城市的售價突破七位數，反映房市結構性嚴重失衡。

CBS News分析，造成這波房價飆漲的主因，在於疫情期間的多重衝擊，包括住房供給嚴重短缺、購屋需求居高不下，加上當時聯準會（Fed）將利率壓至歷史低點，讓房貸利率變得極低，大量買家湧入房市搶購，推動房價急漲。

百萬元起步房的問題在加州最嚴峻，Zillow數據顯示，該州共有105座城市起步房售價在100萬元以上。

國會 美國 眾議院

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