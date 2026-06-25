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伊朗可能納入美元體系

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國財長貝森特暗示，美國與伊朗正在進行的談判內容，包括讓這個長期與美國對立的國家加入美元體系，並以美元為其石油銷售開立發票。

貝森特24日接受CNBC採訪時說：「我們在與伊朗的談判中看到，伊朗將以美元開發票。」他說，這是美元將在全球經濟中更廣泛重新確立主導地位的一個組成部分。他強調，美元的主導地位至關重要，「我們所做的一切，都是在推動美元。」

貝森特還說：「委內瑞拉也將以美元開票，同樣將重回美元體系。」他指出，之前委內瑞拉在受制裁的機制下、也就是在總統馬杜洛下台前，委內瑞拉「不被允許」以美元進行交易，「他們當時以折價向中國出售石油，拿不到美元」，如今，「美元將成為他們貿易的核心」。

貝森特還預測，俄羅斯也可能在俄烏戰爭結束後重新回到美元體系。他說，美元在全球的吸引力來自「我們的流動性、資本市場，以及市場的深度和廣度；所有人都想到這裡來」。在此同時，美國聯邦參院23日首度以50對48票通過「戰爭權力決議案」，試圖限制川普政府對伊朗的軍事行動。

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