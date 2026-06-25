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韓股續留新興市場類別

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

MSCI 23日一如廣泛預期，繼續將南韓股市留在新興市場指數類別，也沒有啟動可助其升級至已開發國家類別的正式審核程序。對於印尼股市是否降級至邊境市場，MSCI再度延後決定，表示11月時再評定雅加達當局最近宣布的改革方案是否有效。

南韓股市現在規模已成長至5兆美元。在人工智慧（AI）熱潮下，投資人追捧三星電子、SK海力士兩大晶片製造商，推升KOSPI成為今年全球主要市場表現最佳的股票指數。MSCI雖肯定南韓政府改善市場准入問題，但認為一些關鍵的、結構性的瓶頸還未完全解決。

例如，韓元的流動性。MSCI說，首爾當局延長了外匯交易時間，可是韓元的在岸流動性，根據已開發市場的標準，基本上仍不足以支持緊密的交易執行。同時，指數追蹤者和其他投資者的外匯操作靈活性，也受到限制。

印尼股市則是再度暫時留校查看。MSCI今年1月示警，有意將印尼股市由新興市場降至邊境市場。理由是印尼的股票持有高度集中，而且股權所有狀況不夠透明，不利股市形成適當價格。

印尼政府回應MSCI的警告，陸續推動加強訊息揭露、對投資人更細部分類、將最低自由流通股比率提高15%等改善措施。

新興市場 MSCI 南韓

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