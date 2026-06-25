歐洲熱浪衝擊 電價飆高

猛烈熱浪席捲歐洲，多個國家發布高溫警報，法國24日甚至出現大停電。高溫推升當地用電需求並抑制發電量，使電力系統壓力日增、電價劇烈波動。

彭博資訊報導，法國23日夜間溫度達攝氏44.3度，為1947年有紀錄以來最高，全國日均溫也創高，達攝氏29.8度，但同時有約6.8萬戶家庭陷入停電，是法國在本波熱浪期間首次大規模停電。法國已對創紀錄的58個省發布紅色高溫警報；英國、德國、西班牙與瑞士也發布類似警告。

高溫使家庭與企業加大空調用量，推升電價至多年來的同期最高水準。EPEX Spot數據顯示，法國電價預料寫下2023年以來最高6月均價；英、德本月平均電價，也勢將創下2022年能源危機以來最高6月水準。

EPEX Spot數據也指出，德國24日電價預期攀抵每千度（MWh）665.82歐元的高點；法國則預計在晚間7時觸及每千度313.36歐元的高點。

在法國，河水升溫導致數座核反應爐冷卻作業受限、無法滿載運轉，理由是為了保護水道生態系統。瑞士公用事業商Axpo表示，貝茲諾（Beznau）核電廠也因阿勒河水溫偏高而減少發電量。另一方面，高壓系統使空氣流動停滯，使歐洲多處風力發電疲弱。而高溫也可能降低電網效率，限制輸電線路可承載的電量。