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師法台積 SK海力士赴美發ADR…預定7月10日那斯達克上市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SK海力士。 路透
SK海力士。 路透

南韓記憶體大廠SK海力士將赴美發行美國存託憑證（ADR），並在那斯達克交易所掛牌，目標籌資45.45兆韓元（294億美元）。專家指出，SK海力士此舉不僅是為了充實銀彈，也是在師法台積電ADR的成功經驗。

彭博資訊報導，SK海力士24日聲明說，其ADR預計7月10日展開交易。這樁發行案由美國銀行、花旗、高盛和摩根大通承銷。SK海力士與三星電子、美光並列全球前三大高頻寬記憶體（HBM）製造商，在人工智慧（AI）基礎建設擴建潮中占據咽喉地位。

根據研調機構Counterpoint Research，以營收計算，截至2025年第4季，SK海力士掌握全球57%的HBM市場，但市場給予該公司的估值仍低於三星電子與美光等同業，本益比也遠低於對手。

SK海力士赴美掛牌後，可望接觸更多美國投資人，有助縮小與同業的估值差距。已在美國發行ADR的亞洲半導體大廠包括台積電（2330）。台積電在美掛牌，能更容易取得外國投資人的資金，並鞏固作為美國股民寵兒的地位。

百達資產管理駐新加坡投資組合經理魏瑟爾說：「（SK海力士）此舉背後很大一部分動機，無疑是台積電ADR的成功。台積電ADR流動性很高，長期較其在台掛牌股票享有溢價，全球投資人也很容易買進。」

根據監管文件，SK海力士打算把籌得資金用於擴建產能，並採購極紫外光（EUV）微影設備。

SK海力士獲SK集團收購前，原名海力士，甚至在2002年一度有被美光收購的可能。該公司重金押注HBM，曾引發質疑，因為當時並未為資料中心客戶廣泛應用。

SK海力士曾在第二代HBM晶片失足，2010年代後期落後三星，甚至討論是否要停止HBM開發，但最終決定加碼押注，全面改造技術，並大舉投資新產能，因為預期來自輝達的需求擴增。

這場豪賭包括對利川一座封裝廠與其他資產投資逾8,000億韓元，起初看來似乎適得其反。2019年，由於輝達與加密貨幣礦工需求暴跌，這座工廠面臨產能利用率不足的困境。

然而，這些押注最終獲得回報。OpenAI在2022年推出聊天機器人ChatGPT，引爆AI熱潮，也帶動全球對HBM晶片的需求。SK海力士的崛起，也帶動了南韓經濟與股市，員工也成為婚配市場上的搶手對象。

SK海力士 海力士 ADR

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