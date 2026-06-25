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薪資協商陷僵局 現代汽車工會表決通過罷工行動

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國汽車大廠現代汽車的工會今天宣布，因薪資協商陷入僵局，員工已經表決通過罷工行動。多個產業受僱勞工紛紛要求改善勞動條件。

法新社報導，韓國最大車廠現代汽車（HyundaiMotor）的員工要求發放高額績效獎金、延後退休年齡並且調薪，原因包括人工智慧（AI）興起加劇對就業保障的疑慮。

根據韓聯社報導，自從5月以來，勞資雙方協商持續進行，但迄未達成協議。

韓國金屬工人工會（Korean Metal Workers' Union）現代汽車分會今天表示，近4萬名會員中超過8成6同意發動罷工，以達成他們的訴求。

工會告訴法新社，將於明天與國家勞動關係委員會進行調解會議後，決定下一步行動。

會員訴求包括發放相當於去年淨利30%的績效獎金，以及將退休年齡上限延後至65歲。

他們也要求每月基本薪資調漲14萬9600韓元（約97美元）。

儘管現代汽車首季營收創新高，獲利卻下滑。

全球人工智慧熱潮讓韓國科技巨頭受惠，也推升國內股市創新高。

三星電子（Samsung Electronics）最近通過協議，向半導體部門員工發放相當於營業利益10.5%的獎金，成功避免罷工。

從生技業到造船業，不同產業的勞工也要求透過獎金分享企業更多盈餘。

罷工 韓國 人工智慧

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