美科技股恐慌指數飆升

經常被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）或許已經不是衡量當前股市波動的最佳工具，因為儘管VIX目前仍維持低檔，然而，一項衡量科技股的恐慌指數早已竄升，頻頻發出警訊，可能已反映出晶片股為何在周二爆出賣壓。

美股「恐慌指數」VIX指數23日勁揚12.8%至19.49，盤中一度升破20，代表市場恐慌情緒可能開始升溫，但近兩個月大多在20以下的低檔徘徊。在此同時，衡量科技股恐慌程度的芝加哥期權交易所那斯達克波動率指數（VXN），23日竄升17%至32.37，遠高於本月初的22左右。

Apex Fintech Solutions市場風險主管崔西周表示：「從波動率的角度來看，我們正在看到非常不尋常的現象」，相較於VXN，較廣為人知的VIX仍維持在偏低水準，「這代表什麼？市場表面下其實存在極大的波動。」

VXN是根據那斯達克100指數選擇權所編製，追蹤的是那斯達克市場中規模最大、交易最活躍的100家非金融企業，因此與科技股的關聯度更高。這項指標近來也受到華爾街愈來愈多關注。

據阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克的分析，VXN相對於VIX的大幅攀升，使兩者比值接近20年來最高水準。截至6月16日，VXN相較於VIX的比率升至約1.64，是2017年7月3日以來最高。當比率高於1時，代表選擇權市場預期那斯達克100指數的波動將大於標普500指數。比率愈高，代表市場認為風險愈集中在科技股。

過去20年間，這項比率只有在2000年代中期與2017年的短暫期間飆升到如此高的水準，但仍遠低於網路泡沫時期的極端值，在2000年至2001年間，該比率曾突破三倍。